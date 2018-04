Quintanilla critica a Page y Podemos "por dar la espalda a los profesionales sanitarios"

Viernes, 27 abril 2018

política

Ciudad Real | El Dia

En rueda de prensa, ha recordado que Emiliano García-Page Page se comprometió a implantar la carrera profesional sanitaria en su programa electoral, sin embargo, ahora ignora las demandas de todos los trabajadores del sistema de salud. Considera, además, que Page no tiene excusas para no llevarla a cabo, puesto que cuenta con 1.000 millones de euros más que el anterior Ejecutivo gracias al Gobierno de Rajoy, un dinero que no se está notando en la mejora de los servicios públicos de nuestra región, que van a peor.

Quintanilla ha lamentado, además, que Castilla-La Mancha sea la única comunidad autónoma que aún no ha puesto en marcha la carrera profesional sanitaria pese a que la situación en la región es realmente grave debido a las nefastas políticas de Page y a sus continuos incumplimientos. Según ha señalado, los profesionales sanitarios de la región están saturados y desmotivados, lo que está provocando que muchos busquen mejores condiciones laborales en otras comunidades autónomas.

También se ha referido Carmen Quintanilla a la plaga de conejos que estamos sufriendo en la región y, tras lamentar que el Gobierno de Page haya mirado para otro lado durante meses pese a las reivindicaciones de los agricultores, le ha pedido que ponga dinero sobre la mesa para ayudar a solucionar el problema y para pagar las indemnizaciones.

UN PASO IMPORTANTE PARA LA APROBACIÓN DE LOS PGE

En otro orden de cosas, Quintanilla ha celebrado que el Gobierno del Partido Popular haya dado un paso muy importante para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los más sociales de la historia. Según ha señalado, estos presupuestos prevén la creación de casi medio millón de empleos, traen crecimiento económico, cumplen nuestros compromisos con Europa, permiten subir los sueldos de funcionarios, iniciar la equiparación de la Policía y la Guardia Civil con las demás policías autonómicas y, sobre todo, permiten subir las pensiones. Así, ha destacado, entre otras mejoras, que las pensiones mínimas subirán un 3%, pero que también van a subir las de viudedad y que las personas que ganen entre 12.000 y 18.000 pagarán menos IRPF.

Está convencida Quintanilla de que, cuando gobierna el PP, mejora la vida de las personas y crecen las oportunidades para toda la sociedad, por ello, ha lamentado que “frente a un Gobierno que dialoga y da prioridad al bienestar de los españoles, tengamos a Page y Podemos en un Gobierno incapaz de aprobar ninguna medida que venga del PP aunque suponga un gran beneficio para los castellano-manchegos”.