El FSD Puertollano cierra la liga en Murcia con la mirada puesta en el play-off de ascenso

Sábado, 28 abril 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 09:10 |

El FSD Puertollano-Deportes Zeus afronta este sábado un difícil compromiso para despedir la liga regular visitando a El Pozo Ciudad de Murcia uno de los equipos más en forma de la competición y que esta jornada se jugará junto con el FS Valdepeñas proclamarse campeones de esta emocionante 2ª División. El conjunto filial pondrá toda la carne en el asador para poder proclamarse campeón liguero, lo que les hará mucho más peligrosos y no querrán verse sorprendidos por el conjunto manchego que a lo largo de toda la temporada ha mostrado unas grandes prestaciones lejos del Antonio Rivilla y que llegará a Murcia sin saber quién será su rival en la fase de ascenso a 1ª división que los rojillos se aseguraron la pasada jornada.

Será el sábado a partir de las 18.00 horas en horario unificado y dentro de la Jornada 30 cuando el Palacio de los Deportes de Murcia disfrute de este emocionante partido entre el Pozo Ciudad de Murcia, 2º clasificado a un punto del líder FS Valdepeñas y el FSD Puertollano-Deportes Zeus 5º clasificado y que no renuncia a nada en esta última jornada. Los manchegos tras conseguir un brillante punto la pasada semana en el derbi provincial ante FS Valdepeñas ya ascendido a la máxima categoría en un gran partido afrontan el complicado envite con ganas de despedir la liga regular con un buen sabor de boca y ver como quedan los emparejamientos del play-off de ascenso que marcarán los próximos compromisos de los hombres de Marlon Velasco.

Marlon Velasco con la tranquilidad de tener asegurado su plaza en los play off no ha descuidado la puesta a punto de los pupilos siguiendo con su concienzudo trabajo que les ha llevado a conseguir sus dos objetivos en esta su primera temporada en la categoría de plata del fútbol sala nacional. El técnico de los manchegos ha seguido haciendo hincapié en su sistema defensivo sin descuidar sus jugadas de ataque y la estrategia que partido tras partido sigue dando sus frutos.

Marlon Velasco, técnico rojillo, nos hablaba del último partido de la liga regular y nos decía lo siguiente:" Tras conseguir el milagro de clasificarnos para el Play off, algo impensable antes de comenzar la competición y que para un equipo como el nuestro es todo un sueño, cerramos la temporada regular en uno de los mejores escenarios posibles. Solo tenemos en mente el partido del sábado. Es el último encuentro de liga y está en juego nada más y nada menos que nuestra posición final en la liga regular y el factor pista en las eliminatorias del Play Off. Aunque no depende única y exclusivamente de nosotros, somos ambiciosos y tenemos la ilusión de superar a Burela en la clasificación, siendo la victoria el único pronostico que nos permite tener posibilidades de conseguirlo. Sabemos que está complicado, pero vamos a tratar de hacer todo lo que dependa de nosotros por merecerlo".