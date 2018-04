El Molinón y un Sporting apuntando al ascenso miden a un Alba sin complejos

Domingo, 29 abril 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día/Albacete B. 11:05 |

El Albacete Balompié visita este domingo el Estado Municipal El Molinón Enrique Castro Quini para enfrentarse a un Sporting de Gijón que está luchando por el liderato y el ascenso a Primera. Son segundos los asturianos tras una gran segunda vuelta y, frente a ellos, el Alba quiere continuar con su buena racha como visitante y, con un buen partido, conseguir puntos importantes al tiempo que olvida el disgusto frente al Reus de la última jornada.

Para este choque, el entrenador del Albacete, Enrique Martín, ha asegurado que “es evidente que vamos a jugar en un estadio muy bonito. Están en una situación óptima y tienen un respaldo social muy grande. No me cabe duda que el equipo competirá contra el Sporting. No vamos a especular. Vamos a ser nosotros con nuestros pros y nuestras contras. Tenemos que seguir así hasta el final. A disfrutar del entorno dentro de ese nivel competitivo que queremos proponer”.

Y analizó al rival del domingo, que según Martín tiene un plantel de gran nivel. “El Sporting ha evolucionado. Incorporó jugadores en Navidad. Son jugadores, como Jony o Nano que son de Primera División. Dentro de la igualdad, son jugadores que te dan ese punto. La diferencia estriba en esos pequeños detalles. Es en lo que ha evolucionado el Sporting. Son jugadores que están dentro de un presupuesto bastante superior al que podemos competir nosotros.”

En cuanto a la convocatoria para el partido, además de reafirmar la confianza en los jóvenes del filial, Martín indicó que “Aridane que está sancionado, Bela, Gorosito y Esteban se están recuperado. Y la baja de Rafa porque su chica está a punto de dar a luz. Esas son las bajas. Junto a Pelayo que cada día está mejor. De la cantera me llevo a Álvaro y a Varo”.