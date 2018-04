Niña Pastori: "Lo más importante en la música es sentir de verdad"

Viernes, 27 abril 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

"Tiene un sonido distinto y actualizado", apunta a Europa Press, para luego añadir que con cada disco trata de no repetirse: "Me aburre y me cansa hacer todos los discos iguales, de un mismo estilo con una misma sonoridad, aunque funcionen. Y la gente también se cansa".

Ese sonido actualizado al que hace referencia la gaditana es "muy electrónico" en algunos temas concretos como Mi libertad y también, aunque algo menos, en el single La habitación. Pero siempre manteniendo su esencia como artista.

"Es por mi marido Chaboli, que es muy inquieto y le gusta probar e investigar. Me mira como preguntando si me gusta y la verdad es que me encanta. Mi libertad tiene otro aire y me divierte. Está bien jugar con uno mismo", plantea entre risas.

Y aún prosigue: "Es una necesidad vital. Nosotros escuchamos de todo. Chaboli es muy inquieto como músico y siempre vas buscando mejorar en todos los sentidos, en cuanto a arreglos y los músicos con los que tocas. Estoy muy contenta, la verdad".

Admite en este punto que no le da igual "lo que piensen los demás" sobre su trabajo y sobre esta evolución musical, pero concluye que "debe estar siempre por delante lo que te apetece a ti". "Más que lo que te apetece, lo que sientes. Enrique Morente en eso era un genio. Me encantaba porque le daba el sitio a la gente joven y les escuchaba", destaca.

BAJO TUS ALAS

El tema titular del nuevo álbum, Bajo tus alas, es toda una oda a su profesión, que ella siente con todo el corazón. "Así es. Lo más importante en la música es sentir de verdad", remarca, reivindicando la honestidad por encima de todo.

"Te tienes que olvidar de opiniones de los demás, porque ahora todo el mundo opina. Al final tienes que preguntarte ¿y yo qué siento? Mi música de siempre, lo que yo siento y siempre he sentido, lo que realmente canto por derecho, cómo me gusta hacerlo... Eso qué pasa, ¿que no vale?", reflexiona.

Por eso, tras asegurar que le encanta escuchar las opiniones de los demás, también de la gente joven, afirma que al final "existe una verdad que es tuya y traspasa todo, las leyes, las normas". "Entonces cantas, la gente se emociona y eso es lo que vale", remacha.

COLABORACIONES

Se muestra Niña Pastori encantada con las colaboraciones incluidas en el álbum, al tiempo que explica que llevaba tiempo queriendo hacer cosas con todos ellos. "No es fácil coincidir porque normalmente trabajamos los fines de semana y estamos unos en un sitio y otros en otro", señala.

"Vanesa Martín tiene una sensibilidad increíble para la música, es capaz de percibir los pequeños detalles y eso me encanta", resalta, y añade sobre Pablo Alborán: "Tiene unas cualidades increíbles como cantante. Hace lo que quiere con su voz y es muy camaleónico".

Sobre Manuel Carrasco destaca que "tiene una personalidad increíble" con la que ha hecho suya su dueto en La habitación, mientras que sobre Guaco explica: "Son artistas de generaciones y suenan una barbaridad en directo. Musicazos y artistazos".

"EL ÉXITO ES LA EMOCIÓN"

La gira de presentación de Bajo tus alas arranca oficialmente el 4 de mayo en Málaga y pasa después por Valldolid, Sevilla, Jaén, Palma de Mallorca, Marsella, Torremolinos, Bollullos Par del Condado, Barcelona, Chiclana, Estepona, Benidorm, Lepe, Santiago de Compostela, Granada, Mérida, Badajoz y Cáceres el 18 de noviembre.

"Lo que más quiero es cantar. Cuando acabas un disco quieres cantarlo, vivirlo y sentirlo con la gente. El escenario se echa de menos porque al final tu profesión es tu vida. Le dedicamos muchas horas a lo que hacemos y estamos mucho tiempo hablando de lo que hacemos", asegura, para luego avanzar que su nuevo espectáculo tiene "mucho gusto".

Con nuevo disco y gira inminente, reflexiona Niña Pastori sobre su definición de éxito. Y tras unos instantes, explica: "Para mí el éxito es la emoción. Que un músico como Carlos Santana te diga que se le ponen los pelos de punta".

"Para qué quieres que alguien que sepa de números te diga que las ventas van genial. Eso es importante tenerlo en cuenta, pero nada más", continúa, y resume a continuación: "De lo que más orgullosa me puedo sentir en estos 23 años es que siempre han estado en mis discos los mejores, siempre ha habido gente buena dentro y fuera del flamenco".

Por último, afirma que este es ya un año muy bonito para ella por diversos motivos. "Tengo un disco como queríamos hacerlo. Bueno, casi como queríamos, porque nunca queda perfecto del todo. Con colaboraciones bonitas de artistas con mucha sensibilidad y cariño. Hay salud y trabajito por delante. Eso son muchas cosas buenas. Y si vienen mejores cosas, tampoco vamos a decir que no", concluye riendo.