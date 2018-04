Dani Martín: "Tengo la suerte de tener un puñado de canciones que forman parte de un montón de personas"

Viernes, 27 abril 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

En 2009 se disolvía la banda y Dani recuerda esos momentos con cierta nostalgia. "Nos lo pasamos muy bien, fuimos muy felices. Para mí fue la etapa más bonita: Chema, David y yo", rememora. Además, se deshace en halagos para sus excompañeros. "Chema es muy buena persona, le tengo un cariño enorme y mi primo es mi primo. Le quiero y he compuesto un montón de canciones con él y le deseo lo mejor", añade.

Volviendo a su presente, está también feliz con la gira que comienza este sábado en el Wizink Center de Madrid con todas las entradas agotadas y con la que recorrerá España, México o Miami. "Voy a volver a tocar todas esas canciones que no canto desde hace nueve años y que ahora sí me atrevo", confiesa.

A este respecto, recalca: "Tengo la suerte de tener un puñado de canciones que forman parte de un montón de personas. No es que lo diga yo, es que me lo han dicho ellos. En esta gira están todas las que queremos oír y las que queremos cantar".

"Llevo un escenario enorme, de los más grandes que he llevado en mi vida, con una puesta en escena increíble, con fuegos y con las 23 canciones más conocidas de mi etapa con el grupo y como solista", explica.

NUEVO DISCO EN CAMINO

Además el cantante adelanta que está trabajando en un nuevo disco. "Estoy componiendo y dejándome llevar para hacer un disco con un montón de gente. Quiero intentar hacer el disco que me salga de la piel", cuenta.

Dani Martín además cantará en directo Dieciocho un tema compuesto para recordar sus dieciocho años de carrera musical y que le ha llevado a la fama. El madrileño ha confesado su buena relación con la prensa en todos estos años.

"Sí que he vivido alguna situación que no me gustaría volver a vivir, pero tengo que dar gracias por el cariño que me tiene la gente y por el respeto que la prensa me ha tenido siempre", ha concluido.