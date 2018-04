BBVA presenta resultados y convence al mercado

Viernes, 27 abril 2018

BBVA ha sido de los pocos bancos que han convencido con su presentación de resultados al anunciar un aumento del 11,8% en el beneficio, que hubiera sido del 22% de no ser por el efecto divisa. Sus títulos cierran con un repunte del 2,22%.

A diferencia de otros bancos, el beneficio de Bankia se ha reducido un 24,5%. Seguimos a la espera de que afloren las famosas sinergias que iba a traer consigo la fusión con BMN. El aumento de ingresos por comisiones (2,4%) es muy inferior al que han registrado sus competidores, algo delicado teniendo en cuenta que Bankia es probablemente el banco más sensible a los bajos tipos de interés y basa su nuevo Plan Estratégico precisamente en la venta de productos rentables para mejorar en el cobro de comisiones.

Por su parte, CaixaBank ha logrado un beneficio de 704 Mn€ y mejora la rentabilidad hasta el 9,8%, con el apoyo del crecimiento de los ingresos.

Los más alcistas han sido hoy Siemens Gamesa (+3,94%) y Técnicas Reunidas (+2,75%). A Siemens le ha sentado bien el inicio de cobertura por parte de Berenberg, que le asigna un precio objetivo de 16€.

Cellnex, en cambio, ha sido el principal lastre de la sesión, con un retroceso del -3,72%. A pesar de ver crecer un 15% los ingresos y un 20% el Ebitda, al mercado le preocupa su nivel de deuda, que ya supera los 2.280 Mn€

Mapfre (-0,45%) ha reducido un 9,3% su resultado neto hasta los 187 Mn€, viéndose ver reducido su beneficio en Latinoamérica y en España, y tras registrar pérdidas en su filial estadounidense.

Durante la jornada hemos ido conociendo multitud de datos macroeconómicos, especialmente cifras de PIB. El que más peso ha tenido ha sido el PIB de EE.UU., que creció en el 1T un 2,3%, tres décimas más de lo previsto. Por el contrario, en Europa han decepcionado los datos de PIB en países como Francia (2,1% vs 2,3% estimado), Reino Unido (1,2% vs 1,4% est) e incluso en España (2,9% vs 3% est). En nuestro país también hemos conocido las ventas minoristas de marzo, que superan expectativas (1,9% vs 1,3% est) y el IPC, que cae una décima hasta el 1,1%.

En renta fija siguen descendiendo las rentabilidades de los bonos a raíz de las declaraciones de Draghi durante la reunión del BCE, quedando la del bono a 10 años en 1,25%.

El eurodólar sigue esta misma dinámica y ya se encuentra por debajo del 1,21.

