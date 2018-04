Martínez reitera el compromiso de la Junta para prevenir las agresiones sexuales

Sábado, 28 abril 2018

instituto de la mujer

REGIÓN | El Dia

En este sentido, ha pedido que “no seamos cómplices de las agresiones sexuales, del tipo que sean. Ni la forma de vestir, ni de bailar, ni de hablar, ni que se haya bebido justifica una violación. Violar es un delito y solo tiene uno o varios culpables que son los violadores”, ha dicho.

La directora del Instituto de la Mujer ha deseado unas felices fiestas a las vecinas y vecinos de este barrio talaverano y ha añadido que “los cuerpos de las mujeres no forman parte del festejo, no son un vaso de alcohol o una cerveza. Las mujeres no somos cosas, y por tanto, nuestros cuerpos no pueden ser cosificados y nadie tiene derecho a tocarlos sin nuestro permiso”.

Junto a Araceli Martínez han asistido al pregón de fiestas la consejera de Fomento del Gobierno regional, Agustina García Elez; el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez Arroyo; y la directora provincial del Instituto de la Mujer, Charo Navas, entre otras autoridades locales y provinciales.