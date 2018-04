La exposición 'Refugiadas, resistencia en la arena', estará en 'El Molino' de Almonacid de Zorita

Sábado, 28 abril 2018

Él mismo explica que la diferencia entre amateur y profesional está únicamente en “si puedes o no vivir de la fotografía”, porque el amor por plasmar sentimientos en una imagen, “es el mismo”. El autor es socio de la Asociación Fotográfica de Guadalajara desde hace 9 años, algo que lleva muy a gala y que le gusta recalcar: “Me siento plenamente identificado con este colectivo, y con su labor”, afirma.

La muestra, que se puede visitar hasta el próximo 13 de mayo en la villa almorcileña, consta de 32 imágenes impactantes en color. Es el fruto de una cuidadosa selección de su autor entre las miles de fotos que hizo en marzo de 2017, cuando permaneció durante 12 días en los campamentos de refugiados saharauis de Smara, Dajla y El Aaiún, a los que viajó de la mano de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Asturias. Allí convivió con el pueblo saharaui en sus 'haimas', o casas de adobe, porque, obviamente, “no hay hostales ni hoteles”.

Todas las fotos están tomadas con una máquina Canon 5D Mark2, y un objetivo 24/70, “que me aporta una gran versatilidad, en casi cualquier circunstancia”, explica. Están impresas en formato 30x40 centímetros, sobre un 'passepartout' de 40x50 y protegidas con un marco negro. Igualmente todas son impecables técnicamente, pero además, cuentan una historia: individual, y en su conjunto. Por eso Torres las ha ordenado de una manera concreta, que es como recomienda ver la exposición. Empieza con la imagen de un mural, hecho por los niños y expuesto en un colegio, “que recuerda los bombardeos con Napalm y fósforo blanco que sufrió el pueblo saharaui en el campamento de Umdreiga en el año 1976”. Parece un dibujo.

A continuación, agrupadas por temas, los ocres de la arena del desierto se mezclan, en las escenas elegidas, con explosiones de color “y de vida en pleno desierto”, según explica el autor. En ellas se aprecia la observación diaria de la realidad saharaui, con ojos de fotógrafo. Con el título de la exposición, Torres subraya lo que cuenta su trabajo gráfico: “son las mujeres quienes llevan el peso de la resistencia y de las conquistas sociales, allí en el Sahara, y en el mundo”.

Impactado por esa realidad, el fotógrafo la ha plasmado en cada foto. “He intentado reflejar esa resistencia femenina en la arena desde la vivencia diaria, en lo que hacen, en cómo viven cada día, en la presencia de la mujer en las escuelas, como educadora, o como referente en el ámbito familiar”. Buena parte de las imágenes son fotografías de niños jugando en la calle, si bien la exposición termina con estos mismos niños en el colegio, precisamente esforzándose por atender y aprender, en busca de un futuro mejor.

'Refugiadas, resistencia en la arena' fue expuesta por primera vez hace un año en el Centro San José de Guadalajara. Desde entonces, ha recorrido ya siete pueblos de la provincia, fundamentado tres conferencias, dos charlas en colegios, e incluso una más en el distrito madrileño de la Villa de Vallecas. “No ha parado de moverse de un lado a otro, porque precisamente esta esa era la idea: contar lo que vive el pueblo saharaui allí, y que no caiga en el olvido, porque lo que no se comunica, es como si no existiera. Esta exposición es mi pequeña contribución a la difusión y sensibilización hacia el problema de los campamentos de refugiados saharauis y al apoyo de la labor fundamental que lleva a cabo anualmente el programa Vacaciones en Paz, que todos los veranos trae a España a los niños saharauis”.

A la inauguración de la muestra acudió ayer la alcaldesa de Almonacid, Elena Gordon, encabezando la delegación municipal. La regidora destacó el “excelente trabajo gráfico” del autor y “la hermosa historia de superación que cuentan las fotografías”.