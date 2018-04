ABBA regresan con dos nuevas canciones después de 35 años

Sábado, 28 abril 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

"La decisión de seguir adelante con el emocionante proyecto de ABBA virtual tuvo una consecuencia inesperada. Los cuatro creímos que, después de unos 35 años, podría ser divertido volver a unir fuerzas e ingresar al estudio de grabación. Así que lo hicimos", explica el grupo en un comunicado difundido en redes sociales.

En esta línea, añaden: "Fue como si el tiempo se hubiera detenido y solo hubiéramos estado en unas cortas vacaciones. Esto resultó en dos nuevas canciones y una de ellas, I still have faith in you, será interpretada por nuestras réplicas virtuales en un especial televisivo producido por NBC y BBC, que se emitirá en diciembre".

"Puede que hayamos alcanzado la mayoría de edad, pero la canción es nueva. Y se siente bien", concluye el comunicado firmado por los cuatro miembros originales del cuarteto sueco, que durante los años ha rechazado suculentas ofertas para regresar formalmente.

Ahora Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad regresan inesperadamente con nueva música en pleno 2018.