'The Ghost Ship' se estrenará mundialmente este domingo en Noblejas

La obra musical 'The Ghost Ship' del director, compositor y profesor, José Alberto Pina Picazo, tendrá su estreno mundial este domingo, 29 de abril, en Noblejas (Toledo), dirigida por la Banda de Música 'Santa Cecilia' de la localidad.

La Diputación de Toledo ha colaborado en este proyecto con 6.000 euros, en un convenio que será aprobado este viernes en Junta de Gobierno, en el que también participa el Ayuntamiento de Noblejas y la Banda de Música de la Asociación Musical 'Santa Cecilia'.

'The Ghost Ship' está inspirada en el naufragio del trasatlántico SS American Star, que sufrió una fuerte tormenta y cuando era remolcado, sin motivo alguno, y el remolcador cortó el cable de arrastre.

De este modo, el American Star quedó a la deriva, y tras varios días sin saber de él, apareció en la playa de Garcey, en Fuerteventura (Islas Canarias), donde partido por la mitad, fue objeto de misteriosos sucesos.

Su autor y director, José Alberto Pina Picazo, es un referente en la música para vientos y percusión en España. Formado en el Conservatorio Superior de Música de Murcia atesora numerosos premios nacionales e internacionales.

Además, desarrolla su actividad como compositor en la editorial holandesa Molenaar Edition, con la que ha grabado varios discos. También, ha dirigido bandas en España y en el extranjero y ha sido nominado a los Hollywood Music in Media Awards por la obra 'The Island of Light'.

Por su parte, la banda de Música 'Santa Cecilia', cuenta con más de 50 integrantes y es a partir de la década de los años 50 del siglo XX cuando adopta su formación actual, formando parte del municipio y estando presente en sus principales acontecimientos sociales y festivos.