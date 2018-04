Mariscal pedirá a Page información sobre los acuerdos de cesión del Archivo Histórico

Domingo, 29 abril 2018

reunión, 4 de mayo

Cuenca | ELDIAdigital.es

Del primero, exigirán pruebas del “acuerdo cerrado” y las estipulaciones que, el pasado mes de octubre, anunciaba el Gobierno Regional durante el debate del estado de la Región con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la cesión del Archivo Histórico para sede de la colección Roberto Polo.

Lo hará en la reunión que ambas administraciones, local y regional, mantendrán el próximo viernes 4 de mayo.



Según se avanzó desde el Gobierno regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se quedaría con el edificio del Archivo Histórico Provincial, propiedad del Ministerio, para acondicionarlo como museo e instalar allí parte de la colección de cuadros de Roberto Polo. Sin embargo, los populares denuncian que ha pasado un año desde los primeros anuncios, que "sospechosamente las fechas se van retrasando, y hay una total falta de trasparencia. Nada se sabe del supuesto acuerdo, convenio, estipulaciones, presupuestos, proyectos de obras y acondicionamiento, proyecto museístico, fecha de inicio y duración de la exposición, entre otras cosas".



Desde la propia Junta se ha dado a conocer que para acoger los fondos del actual Archivo Histórico ofrecen un edificio de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que, al no ser propietaria, necesitaría de otro convenio, un proyecto de acondicionamiento, obras y traslado que rondarían entre los 4-5 millones de euros y de 4 a 6 años de ejecución. A ello hay que añadir posteriormente, según el PP, el acondimiento del edificio del Archivo Histórico Provincial como museo (climatización, iluminación, seguridad,...). "Una operación millonaria y que ocuparía varias legislaturas, eso disponiendo de los créditos de unos 10 millones de euros que nadie sabe de dónde saldrán".

Otro de los “proyectos” de Page, anunciado el pasado mes de enero, es el nuevo Instituto o Centro de Investigación de Paleontología de Castilla-La Mancha, con sede en Cuenca y “referente en toda España”, en palabras de Page, y que requeriría de una inversión inicial de 5 y 6 millones de euros y que generará entre 15 y 20 nuevos puestos de trabajo.





Aquí, las preguntas de los populares van en el mismo sentido ¿dónde está la partida presupuestaria o el convenio con la UNED? Y es que, añaden, ya no son los 5 ó 6 millones de euros de su creación y equipación, es también quién va a mantener el centro y su instrumental o a pagar los sueldos de sus 15 trabajadores. Precisamente, ahora que Page está recortando a la UCLM, obligándole a retrasar inversiones a ejercicios futuros, dejando sin fecha los nuevos grados aprobados en el Plan Estratégico UCLM 2020 y la finalización de las obras del nuevo Hospital de Cuenca.



Han pasado treinta y cuatro meses, desde el inicio de la legislatura, y en la recta final, los conquenses y castellano-manchegos "comprobamos que la máquina de hacer titulares en la que se han convertido Page y Guijarro, no para. Nada de lo prometido se ha sustanciado en expedientes, convenios o proyectos escritos y, si se pregunta o se pide información, como es el caso del Ayuntamiento, se echa la culpa a las otras administraciones y entidades públicas que asisten impávidas ante unos hechos que las competen y comprometen de lleno, caso del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de Cultura, UNED, UCLM, Ayuntamiento de Cuenca y sus fundaciones".



Desde el Grupo Municipal Popular consideran que si tras estos y otros anuncios, Page y Guijarro no se presentan con los convenios, las estipulaciones y las partidas presupuestarias concretas quedarán desacreditados e inhabilitados ante los conquenses y los castellano-manchegos. Son muchos los conquenses que sospechan, que tras tanto anuncio y promesas incumplidas no hay más que una maquiavélica campaña partidista en la que se quiere buscar enfrentamientos y dejar mal al resto de administraciones que no gobiernan.