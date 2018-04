“El Gobierno regional y la Diputación no dejarán en la estacada a los ciudadrealeños"

Domingo, 29 abril 2018

Presupuestos Generales del Estado

Ciudad Real | ELDIAdigital.es

El dirigente socialista vuelve a recriminar por un lado al Gobierno de Rajoy, “que no esté a la altura de las verdaderas necesidades de la provincia” y por otro lado, a los diputados nacionales y regionales del PP, “que por no alzar la voz en su partido, dejan pasar un año más el tren de la riqueza, se conforman con las migajas que le tocan a la provincia, y lo que es peor aún, recurren a la mentira para intentar vender unos PGE a la población, que no dan la talla”, indicaba.



Añadiendo también, que lo que el Gobierno nacional quiere “es hacer desaparecer el Plan Especial del Alto Guadiana”, a tenor de que ya ni aparezca en la web de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y de la falta de partidas en los PGE para los regantes dependientes del agua de este río, los cuales según indica, “atraviesan una de las peores etapas de desarrollo empresarial”.



Así las cosas, José Manuel Bolaños vuelve a hacer hincapié en la “nula” inversión que se recoge en los presupuestos nacionales del PP, para grandes ciudades de la provincia como Ciudad Real capital, Valdepeñas, Manzanares, Alcázar de San Juan, Puertollano, Tomelloso o Daimiel, señalando que estos municipios tienen necesidades que no se harán tampoco realidad en 2018.



Pero además, recapitula las grandes infraestructuras que tampoco podrán iniciarse, ni ejecutarse en el presente año, “unas por no aparecer en los PGE y otras por aparecer con cantidades de risa que al final, como el PP nos tiene acostumbrados, no se ejecutarán”.

Lo manifiesta Bolaños en referencia a la Autovía Toledo-Ciudad Real, a la opción Sur de la A-43, al arreglo de la N-430, a los ramales e infraestructuras necesarias para la Tubería de la Llanura Manchega, a las infraestructuras ferroviarias, a las variantes de Fuente El Fresno o Puertollano, pero también en relación a la cero inversión tanto para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como para el campo de la Justicia, o a las actuaciones para seguridad vial, “que vemos como vuelven a recortarse hasta que al final desaparezcan”, lamenta.



El dirigente socialista explica que por ello, de nuevo tendrán que ser el Gobierno regional de Emiliano García-Page y la Diputación de Ciudad Real, “los que sigan dando pasos al frente para no dejar en la estacada a los ciudadrealeños”.



Y pone para finalizar ejemplos como el Plan de Caminos que mejora el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas en los municipios; el Plan de Empleo Extraordinario, que sigue permitiendo que durante un año, entre contrato y prestación de desempleo, muchas familias tengan un sustento, “y tantos y tantos planes reales para mejorar el rendimiento de las empresas, ayudar a los jóvenes a salir adelante, y facilitar la vida de los mayores y dependientes, así como las de sus familias, con los que por cierto hay que recordar siempre la deuda que mantiene Rajoy”, ha concluido diciendo.