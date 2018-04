La marea verde seguntina desafía el frío y la lluvia contra el cáncer

Domingo, 29 abril 2018

casi 1.400 inscritos

Guadalajara | ELDIAdigital.es

A las doce de la mañana, lo hacían los adultos, con 278 inscritos. La marea verde contra el cáncer comenzaba su recorrido por calles de la ciudad, en una marcha de 4 kilómetros. La carrera ha recorrido lugares emblemáticos del casco urbano, puesto que este año el recorrido ha sido muy parecido al de la San Silvestre seguntina, sin entrar en el pinar, acortándose en parte, para permitir así la participación como marchadores de personas de todas las edades. Dio la salida Jesús Martínez, como responsable de comunicación de la AECC en Guadalajara.





El recorrido, partía del Parque de la Alameda, continuaba por las calles del Fielato, Pío XII, Bajada de San Jerónimo, Cruz Dorada, Cardenal Mendoza, Plaza Mayor, Puerta del Toril, Paseo de los Hoteles, Fuente Nueva, Paseo de las Cruces y Alameda, para regresar de vuelta a la meta.



El primero en llegar ha sido el corredor de la vecina localidad de Mandayona Francisco Javier Sanz, que cubría el recorrido en un tiempo de 14 minutos y 03 segundos. Segundo ha sido el atleta local, Angel López Calle, y tercero Raúl Ramírez. En féminas, la más rápida ha sido Elena Alonso. Llegó con un tiempo de 21 minutos y 10 segundos. Segunda y tercera han sido Amalia Sánchez y Esther Moreno, respectivamente.



A su llegada, Francisco Sanz, afirmaba que lo importante hoy era correr por esta causa solidaria. “A pesar del día difícil, por el frío y la lluvia, he estado encantado de colaborar”. Sobre la organización, decía que “ha sido perfecta, con mucha gente echando una mano”. Y, pese a lo desapacible del tiempo, “también este es el encanto de hacer deporte en Sigüenza”. A propósito de la carrera en sí misma, el vencedor explicaba esta mañana que “llevo semanas entrenando bien”, por lo que se escapó sólo, prácticamente desde los primeros metros, tomando una ventaja que mantuvo hasta la llegada. “Pese a haber corrido ayer en Cifuentes, no me he sentido cansado y he tenido buenas sensaciones”, explicaba. El ganador dedicó el triunfo “a toda la gente de Mandayona”.





La vencedora en féminas, Elena Alonso, afirmaba en meta que “hoy lo importante era participar. A pesar del día, que no ha acompañado, había que estar. Me he sentido muy bien, incluso la carrera se me ha hecho corta. Correr por las calles de Sigüenza siempre es un placer. Corro todos los años, y volveré en la V edición”.





Velando por la seguridad de la carrera y colaborando en la organización han estado voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Sigüenza y Guadalajara, de Cruz Roja de Sigüenza, Policía Local y Guardia Civil. Además, y contribuyendo en todo aquello que ha sido necesario ha habido otros veinte voluntarios más de la Junta Local de la AECC de Sigüenza y de la de Guadalajara.



El alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, y el concejal de Deportes, Julián Barrero, han estado presentes en la IV Marcha Contra El Cáncer, encabezando la delegación municipal. Latre ha felicitado a la AECC, tanto de Guadalajara como de Sigüenza, por la iniciativa y por haber pensado en Sigüenza para organizarla, ha agradecido “la colaboración de voluntarios de la ciudad para el perfecto desarrollo del evento” y ha destacado “la notable participación de los seguntinos, a pesar de lo desapacible de la mañana. Contra el tiempo no se puede hacer nada más que aportar entusiasmo, que es lo que hemos hecho”. VER JOSÉ MANUEL LATRE. Para Julián Barrero, concejal de Deportes, “la participación de los seguntinos en la IV Marcha Contra el Cáncer, pese a las condiciones de frío y lluvia, demuestra tanto el gusto por hacer deporte en nuestra ciudad como su talante solidario”.



Después de la entrega de trofeos, Lola Cruz, presidenta de la Junta Local de la AECC de Sigüenza, ha dicho unas emotivas palabras: “Quiero agradecer a todos, de corazón, vuestra participación, el ambiente festivo y las ganas que le habéis puesto a la organización de esta IV Marcha Contra el Cáncer de Sigüenza. También quiero agradecer su patrocinio e implicación a los colaboradores y patrocinadores: la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, con José Manuel Latre, Julián Barrero, Gevi Pallán y Javier Bodega, el CIJ La Salamandra, Bar Sánchez, Bar Anya, Bar Tormes, Café París, Mesón Don Rodrigo, Autoservicio Martín Ruiz, Bar Alameda, Supermercado Gama, Frutas Hermanos Charpa, Rótulos Todo en Letra, Javier Ambrona, Imprenta Rodrigo, Fernando Álvarez, y a Francisco Fernández, que ha hecho de narrador del evento, Cruz Roja y Protección Civil. Todos tenemos que correr cada día un poquito para que esta enfermedad no nos gane a nosotros. La Asociación está aquí para ayudar en todo lo que sea necesario a quienes la sufren y a sus familias, porque no vamos a dejar que el cáncer pueda con nosotros. Vamos a por él, y todos juntos lo vamos a conseguir. Todo el dinero recaudado se va a dedicar fundamentalmente a investigación. Porque sin ella, no tenemos nada, no le ganaremos la batalla”.