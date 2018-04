Un balompédico de pro intentará cambiar la cara al Sevilla para meterlo en la Europa League

Domingo, 29 abril 2018

Joaquín Caparrós, utrerano de cuna, conquense de adopción y balompédico de corazón, vuelve a su casa. El de Utrera regresa al Sevilla CF en una segunda etapa con el objetivo de hacer entrar al equipo en la Europa League. Tendrá cuatro partidos por delante, todo un reto porque la situación no es fácil, pero asegura llegar agradecido a echar una mano. "Estoy muy contento de que el Sevilla se haya acordado de mí. La situación es difícil pero estaba deseando volver cuando me necesitara”. “Percibo que es un equipo de mucha calidad, de nivel contrastado, casi todos internacionales, vamos a pelear y nos lo vamos a dejar todo por los objetivos que se puso el club al principio de temporada”, ha asegurado este domingo en su presentación

Preguntado por la situación del equipo, tocado seriamente tras la debacle en la final de la Copa del Rey, asegura que "vamos a intentar crear un buen ambiente mental para hacerles ver a los jugadores que quedan cuatro esfuerzos”. “En todo caso -añadió- yo no seré el salvador sino los jugadores. Vamos a intentar ayudarles. Ellos son los que deciden con su talento y calidad”.

Por su parte, el presidente sevillista, José Castro ve en el utrerano el candidato ideal para hacer cambiar el rumbo del equipo. "Vamos a hacer una reestructuración deportiva y ¿quién mejor que él? Necesitamos casta y coraje y él los representa. Todo han sido facilidades. Está como un crío de 18 años”, dijo, al tiempo que desveló que Caparrós le dejó claro que no venía por dinero: “De hecho, me dijo que no quiere cobrar nada por estos cuatro partidos”.

De momento, su debut se producirá el viernes próximo a las 21.00 horas frente a la Real Sociedad en el Ramón Sánchez Pizjuán. Será la primera prueba de fuego para un técnico que se formó en nuestra región. San José Obrero, donde pasó tres temporadas hasta pasar al Campillo, donde militó otras dos para pasar al Motilla, donde triunfó en tres años y luego recalar en el Gimnástico de Alcázar y UB Conquense, con los que jugó la fase de ascenso a Segunda B. Varios años en Cuenca que le han convertido en un conquense más y un balompédico de pro. Ahora, toda la familia del Conquense que lucha por acabar primero y jugar la fase de ascenso a Segunda B le desea toda la suerte del mundo a Caparrós.