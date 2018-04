¿IMAGINAS? (Antonio de Miguel Antón)

Lunes, 30 abril 2018

No es fácil nadar contra corriente, ni tan siquiera para un pez. Es más fácil hacerlo a favor y dejarse llevar por la fuerza del rio…Y más en un asunto como este del que os quiero escribir hoy. Se necesita ahínco y firmeza en tus creencias para atreverse a hablar de este asunto y para querer continuar navegando con tantos obstáculos.

Es necesario gozar de información y de valentía para buscar la verdad y lo que se esconde tras estas manifestaciones aparentemente “espontáneas” o en esas peticiones de change.org que piden inhabilitar a los magistrados. Os dejo, por tanto mi reflexión, mi opinión y mi posición en relación con este asunto:

1.-Sin duda hay que transformar el código penal en este asunto y hacer una redacción más clara y más dura para este tipo de delitos y acorde a la situación actual que vivimos. Una gran mayoría de estas extremistas “feminazis” que hoy gritan en Pamplona han estado en contra de endurecer el Código Penal y anteponen la reinserción a la reparación del delito.

2.-Hay una larga lista de mujeres víctimas de brutales violaciones, muchas después asesinadas. Víctimas ignoradas por la izquierda y por las radicales de género que quieren implantar su ideología de género…Y lo son porque sus violadores son inmigrantes ilegales a los que toca proteger o radicales islámicos a los que se les tiene miedo:

-Alicante, 16 de abril de 2018. Tres argelinos son detenidos por violar a una joven.

-Alicante, 22 de marzo de 2018. Diez argelinos son detenidos por secuestrar durante 24 horas y violar a una chica de 14 años. Otras dos de sus víctimas también eran menores.

-Torrevieja (Alicante), 22 de febrero de 2018. Un marroquí es detenido por la violación de una ciudadana belga de 32 años.

-Sevilla, 5 de enero de 2018. Detenido un marroquí, en posesión de la nacionalidad española, por agredir sexualmente a tres mujeres.

-Baracaldo (Vizcaya), 29 de diciembre de 2017. Cuatro magrebíes, dos de ellos menores, agreden sexualmente una menor.

-Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), 28 de diciembre de 2017. Un individuo de origen magrebí viola a una vecina de Mataró.

-Puerto Rico-Mogán (Gran Canaria), 18 de octubre de 2017. La Policía Nacional y la Guardia Civil detienen a cuatro marroquíes por la violación de una turista ebria.

-Los Alcázares (Murcia), 18 de mayo de 2017. La Policía detiene a un marroquí acusado de violar, arrastrar de los pelos y agredir “con violencia desmesurada” a una joven.

-Blanes (Gerona), 16 de marzo de 2016. Un grupo de magrebíes agreden sexualmente a una chica que consigue evitar la violación gracias a un spray de autodefensa. Recibe fuertes golpes y arañazos en rostro y espalda.

-Vitoria, 4 de febrero de 2017. Dos menores sufren abusos sexuales y tocamientos por parte de dos menores magrebíes.

3.-Estas manifestaciones son promovidas por grupos y lobbies extremistas de ideología de género…Y tienen como objetivo acabar con la presunción de inocencia, con la justicia libre, objetiva e independiente y con los jueces no obedientes como el juez sevillano Francisco Serrano, expulsado injustamente de la carrera judicial casi 8 años por no someterse a la presión de la inquisición de género y por no querer participar en la imposición de querer resolver siempre a favor de la víctima.

4.- La dictadura de género busca a través de este caso de Pamplona imponer juicios paralelos, mediáticos y con escarnio público… Buscan ser jueces o sus propios jueces, jueces sumisos que por encima de la ley y de los hechos probatorios, sentencien siempre a favor de la mujer, que siempre es la víctima.

Algún día a tu marido, o a tu hijo o a tu hermano, una mujer por despecho o venganza le denuncia y dice haber sido agredida por él en un ascensor o en el trabajo o en no se sabe donde…Imaginas que no tiene que demostrar su acusación, porque prevalece lo que dice esa mujer por delante de la presunción de inocencia o de la valoración de las pruebas inculpatorias necesarias para que el juez pueda imputarle el delito o por encima del marco legal vigente. Y que en consecuencia metan a tu hijo, hermano o marido en prisión provisional incondicional dos años y medio en espera de juicio… Y luego tras el juicio le meten 15 ó 20 años por violador. ¿Imaginas? Pues estas situaciones es lo que pueden provocar estas radicales del género si consiguen lo que buscan.