El PSOE lamenta la desidia de la alcaldía y el mal estado de calles y prado

Lunes, 30 abril 2018

Talavera de la Reina

Toledo | ELDIAdigital

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Gutiérrez, ha lamentado que ni solucionar el lamentable estado de la mayor parte de las calles, plazas, aceras y pasos de peatones, o la no menos penosa imagen de los Jardines del Prado, emblema de la ciudad, entren dentro de las prioridades del Gobierno Ramos, “como han demostrado con hechos, por supuesto, y con palabras, por si nos quedara alguna duda, en el último Pleno”.

Gutiérrez se ha referido al rechazo de la moción en que se pedía un plan integral de asfaltado en todos los barrios, “ya que no hay ninguno en el que se pueda pasear sin meter el pie en un socavón o atravesar un paso de peatones lleno de grietas, o una acera con problemas de accesibilidad, por el deterioro que presenta”. Tal y como puso de manifiesto el Grupo Socialista en el Pleno, las inversiones en estos siete años de Gobierno del PP han sido nulas, “y no porque haya habido desarrollo, nuevas calles que atender, porque no ha habido ninguna, sino porque el mantenimiento ha sido nulo, al igual que ha sucedido en los parques o con el mobiliario urbano”.

Para el portavoz socialista, la desidia acumulada año tras año ha empeorado sensiblemente la imagen de Talavera, en comparación con otras ciudades similares, y aún con muchos pueblos, “que se preocupan no sólo por el aspecto que ofrecen, sino por el bienestar de los ciudadanos”.

EL PRECIO DEL PRADO

En cuanto a los Jardines del Prado, Gutiérrez se ha mostrado indignado de que despacharan el tema con un “es muy caro”, que fue la respuesta dada por el concejal de medio Ambiente. Igualmente, el Gobierno municipal se justificó diciendo que “ya hemos arreglado la fuente de las ranas”.

En la pregunta del PSOE se detallaba el estado del firme de los paseos, del adoquinado, completamente levantado, del paseo central, de los árboles enfermos, la cerámica descuidada o las fuentes oxidadas, “por no hablar del cerramiento y la vigilancia, aspectos todos aprobados por unanimidad en la moción de hace casi cuatro años”.

En cualquier caso, el portavoz ha sugerido al alcalde que, dado que la única acción de Gobierno que realizan se limita a encargar estudios, “que encarguen uno con urgencia para que detallen las necesidades y el coste de dejar los jardines medianamente decentes, para que vuelvan a ser, como han sido siempre, un orgullo para los talaveranos”.