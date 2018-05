Exfoliantes naturales Vs exfoliantes químicos, ¿Son los exfoliantes naturales más recomendables que los químicos?

Miércoles, 2 mayo 2018

Hoy en día, diferentes marcas luchan por mantener su liderazgo. Los productos de cosmética y estética siguen estando controlados por grandes empresas que se hacen casi toda la industria. No obstante, la mayoría de esas compañías no focalizan su atención en la salud íntegra de sus clientes, ya que contienen sustancias perjudiciales como químicos o metales pesados que dañan constantemente nuestro organismo. En respuesta a esta irresponsabilidad, nuevas marcas que defienden la producción y distribución de productos naturales están considerándose buenos rivales a competir con estas multinacionales.

La importancia de exfoliar nuestra piel

Los productos en los que se está cogiendo más fuerza dentro de la cosmética son los jabones, limpiadores y exfoliantes que se enfocan principalmente a la limpieza de la piel. Analicemos la contradicción al respecto: la mayoría de los exfoliantes industriales llevan multitud de químicos que no son aconsejables para el uso cutáneo en base a las consecuencias negativas para la salud. De manera que, en lugar de limpiar, la piel se quedan restos que difícilmente serán eliminados en las siguientes semanas, incluso meses o años.

Aunque todos hemos oído el verbo ¨exfoliar¨, no todos saben lo que realmente supone esta acción. Se trata de eliminar la piel que está considerada muerta de la superficie a través de una actuación mecánica arrastrando las células acumuladas. Los exfoliantes se caracterizan por tener gránulos, más pequeños o más grandes, así como ingredientes de diferentes orígenes. El efecto que provoca en la piel es el desprendimiento de esa capa de piel muerta comentada anteriormente.

Pero la exfoliación no sólo permite eliminar esas células inertes, sino que además la piel se limpia profundamente. Al mismo tiempo, por si no fuera suficiente, se activa la circulación de la piel en cuanto a la producción de colágeno y elastina con el fin de mejorar la regeneración de la piel. Exfoliarse quiere decir limpiar todas las impurezas incrustadas. Las personas más indicadas para el uso constante de exfoliantes, al menos una vez a la semana, son las que tienen pieles ásperas, sin brillo y con una apariencia de rugosidad.

¿Es preferente utilizar un exfoliante natural a uno químico?

Con la revolución de la cosmética natural han emergido empresas que apuestan por productos de estética que no contengan químicos por motivos de salud, así como por razones éticas. Por ejemplo, en www.cosmeticanaturalecochic.com puedes encontrar exfoliantes naturales de alta calidad a precios muy asequibles. Los productos naturales no tienen por qué ser más caros que los que contienen químicos, solo hay que saber dónde encontrarlos. Cada uno de los cosméticos naturales, en este caso los exfoliantes para cara y cuerpo están adaptados a cada tipo de piel dependiendo de las necesidades.

Las consecuencias de exfoliar adecuadamente tu piel con los productos idóneos son visibles a corto plazo, tu piel lucirá más suave, limpia y con brillo. Para no exponer nuestra piel a graves riesgos de salud, ya sea a corto o largo plazo, lo más recomendable es usar productos que no contienen químicos, puesto que pueden modificar el equilibrio de la piel mediante rojeces, heridas, lesiones o pequeñas irritaciones.

Cuando se arrastran las células al usar un exfoliante químico, éste deja pequeños arañados cutáneos que no son apreciables a simple vista pero que existen realmente y pueden provocar irritaciones y lesiones que producen malestar en la piel. Al usar un exfoliante natural se ayuda a evitar estas situaciones reforzando la capa natural que todos tenemos de protección en nuestra piel. Pero os estaréis preguntando qué por qué ocurre esto. Resulta que con un producto natural no se alteraría la textura del ph de la piel, por lo cual evitaríamos la tendencia a causar lesiones.

¿La exfoliación es recomendada durante una edad determinada?

No hay edad para exfoliarse, ya que las células del cuerpo se renuevan de manera constante, por ello en muchas culturas la exfoliación comienza a edades tempranas. Es importante ayudar a que la piel elimine las capas muertas que se han ido acumulando con el paso del tiempo, con el fin de no obstruir los poros que acumulan impurezas.

La frecuencia en su uso dependerá del tipo de piel de cada persona. Algunos productos exfoliantes químicos son muy agresivos, por lo que no se recomienda aplicar más de dos veces por semana, pero en el caso de uno natural no habría ningún problema, ya que no notarás ninguna irritación ni malestar.