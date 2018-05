Socios del proyecto europeo Erasmus + visitarán San Clemente

Martes, 1 mayo 2018

Ciudad Real | El Dia

El proyecto Literacy and ICT in Adult Education in Rural Communities (LICTED), tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación de adultos en comunidades rurales, fomentando la formación de docentes que trabajan en este entorno.

Durante esta visita tendrá lugar la celebración de la segunda reunión transnacional del proyecto así como la realización de un acto de formación conjunta para profesores y alumnos del centro. Además se visitarán las aulas adscritas al CEPA de San Clemente en El Provencio, Las Pedroñeras y Mota del Cuervo. La visita contará también con un encuentro con las autoridades municipales, una visita turística por la localidad y a la bodega Puente de Rus así como la asistencia a un espectáculo de baile a cargo del grupo cultural local Azabache.

La participación del CEPA en este proyecto permite conocer otras culturas de Europa e intercambiar experiencias, al tiempo que pone en valor el propio centro y su entorno geográfico. Durante el proyecto se están realizando las siguientes actividades: creación de materiales didácticos, reuniones transnacionales de coordinación del proyecto, jornadas formativas de enseñanza-aprendizaje para docentes y eventos multiplicadores de promoción del proyecto.