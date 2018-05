LA RECUPERACIÓN DE ESPAÑA: CONVERSACIÓN CON RAMÓN TAMAMES (Por Eduardo Martínez)

Martes, 1 mayo 2018

Eduardo Martínez Rico

Yo quería escribir sobre este tema. Tenía curiosidad por profundizar un poco en él, mostrar el fruto de mis observaciones, de mi propia vida, pues vivo en España y vivo inmerso en ella y en su economía. Cuando escribo escribo sobre lo que sé, sobre lo que vivo, sobre lo que me documento.

Pensaba escribir sobre mis reflexiones y observaciones. Pero luego pensé: ¿a quién podría llamar yo para que me informara un poco de este tema? Tenía varias dudas dentro de mí, una de ellas era si de verdad había acabado la crisis como dicen, y cuándo había terminado.

Y pensaba: “¿qué economista conozco que me pueda resolver esta duda y algunas otras, rápidamente, sin profundizar mucho, pues este blog no es exactamente periodístico, sino más bien una página de diario. Se mueve en realidad por lo que veo entre lo literario y lo periodístico.

Entonces, como se dice popularmente, se me encendió la bombilla. Yo tengo el teléfono de Ramón Tamames, nada menos, al que he entrevistado en un par de ocasiones y con el que una vez tuve la suerte de comer –en compañía de Raúl del Pozo, Ramón Ramonet y el periodista y poeta Jesús Úbeda.

Entonces le llamé. No voy a entrar mucho en detalles, porque no grabé la conversación, pero sí que puedo dar una impresión cierta, pienso yo, de lo que me dijo, resolviéndome todas mis dudas.

La crisis terminó, según me dijo Tamames, muy recientemente, en 2016 o 2017, y según nuestro gran economista se debe hablar ya más de “expansión” que de “recuperación”. Pero ¿por qué tanta gente en la calle dice que esa recuperación o expansión no les llega al bolsillo? Según Tamames porque gran parte del paro generado por la crisis era del sector de la construcción –que se ha recuperado mucho, pero no a los niveles, que no eran buenos, de antes de la crisis- y porque había mucha economía sumergida.

Yo tenía la curiosidad de saber si España es un país solvente de cara al extranjero, y Tamames me dijo que todavía no somos de los más solventes –“triple A”-, pero que ya estamos en muy buena posición.

Tamames también cree que el gobierno del PP (y concretamente Guindos) lo ha hecho bien en la gestión de la crisis, una opinión que yo creo que la comparte mucha gente, al margen de otros errores o fallos del PP.

Se me ocurrió este tema para mi blog al ver cuántos españoles han salido de casa este puente, y cómo el turismo español se ha incrementado tanto. Antes el turismo era de extranjeros, que dejaban mucho dinero en España, y que ha constituido un verdadero motor de la economía, pero ahora los españoles también viajan y consumen, alimentando su propia economía, nuestra propia economía.

Ramón Tamames acaba de publicar la edición número veintiséis de Estructura económica de España con el título de Comprender la economía española (Ediciones 2010), junto con Antonio Rueda. Es su libro más famoso y vendido.

Yo ya estaba contento, con espíritu optimista y positivo –que suele ser el mío, por otra parte-, pero la conversación con Ramón Tamames me deja todavía más contento.

Los buenos datos nos deben animar a todos a seguir trabajando y a hacerlo con mayor confianza, aunque todavía tengamos muchos problemas. El problema del paro juvenil, del que apenas pude hablar con Tamames, o el de las pensiones –le preguntaré la próxima ocasión.

Yo leo los periódicos y observo mi entorno: se venden más pisos, se venden más coches, hay mucho turismo, extranjero y nacional. Para saber esto no hay que ir muy lejos. Doy las gracias a Ramón Tamames por su breve entrevista, que tan útil me ha sido.