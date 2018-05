Uclés celebra por segunda vez el Movimiento Vino D.O.

Martes, 1 mayo 2018

El sábado 12 de mayo se celebrará por segunda vez el DÍA MOVIMIENTO VINO D.O., una jornada impulsada por 29 denominaciones de origen y por CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas) con el objetivo de disfrutar y acercar el vino con Denominación de Origen al público en general y a los jóvenes en particular.

El DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. está concebido como una jornada festiva, popular y participativa, en la que el gran protagonista será el vino con D.O., por ello, el acto central será un gran brindis colectivo, a las 13:30 h., en el que miles de personas a la vez, desde distintos puntos de nuestra geografía, brindarán simultáneamente por el vino con D.O. Un sencillo gesto con el que poner en valor la calidad y la diversidad de este producto y acercarlo a aquellos que aún no lo han descubierto.

Como elemento común, la jornada girará en torno a un brindis simultáneo y colectivo que tendrá lugar a las 13.30 horas, al que precede el sencillo gesto de girar la copa antes de brindar. Las 29 denominaciones de origen, a través de sus Consejos Reguladores, convocarán a los amantes del vino, y a los que aún no lo son, para dar a conocer las diferentes variedades que se producen en su territorio, invitándoles a descubrir distintas referencias, a participar en concursos y sorteos, a disfrutar de espectáculos teatrales y musicales, con degustaciones de productos típicos, algunos de ellos, elaborados por destacados chefs.

Como en la edición anterior, la Denominación de Origen Uclés se une a esta iniciativa para ofrecer un brindis especial con nuestros vinos. La cita es el día 12 de mayo a las 12:00 h. en el Monasterio de Santiago en Uclés (Cuenca), para celebrar el DÍA MOVIMIENTO VINO D.O.

Se realizará la visita al monasterio acompañados de la guía local Ana María Gálvez que nos explicará la historia de este singular monumento. En las diversas estancias iremos encontrando a músicos del grupo Zascandil Folk que nos harán disfrutar de sus instrumentos musicales. Al finalizar la visita, con los músicos juntos, seguiremos disfrutando del evento.

A las 13:30 h, todos reunidos en el majestuoso patio central del Monasterio, brindaremos y giraremos nuestra copa al unísono por el DIA MOVIMIENTO D.O., será un brindis simultáneo en todos los lugares elegidos por las 29 denominaciones de origen participantes.