NO TENGAN MIEDO A LA SANTIDAD (Por Vicente Langreo)

Martes, 1 mayo 2018

BLOGS | Vicente Langreo

En su reciente Exhortación Apostólica “Alegraos y regocijáos”(Mt.5,12) el Papa Francisco emplea citas y de la homilía de Benedicto XV al iniciar su pontificado, en relación con el misterio de la comunión de los santos, indicando que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. En la diaria existencia de la Iglesia, hay ejemplos vivientes, como quienes trabajan para vivir, que cuidan de otros y personas reales que impactan con su virtud, como era el padre Bergoglio, con su alegría fundada en las Bienaventuranzas y practicando la santidad naturalmente. Su memoria personal está marcada por la misericordia de Dios, con alcance interconfesional –“la santidad es el rostro más bello de la Iglesia, la presencia del Espíritu, el sacrificio de Cristo y el testimonio de sus discípulos, patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes”. El llamamiento a la santidad es universal, con un alcance planetario y sin fronteras; pero a veces pensamos, que es incompatible con las ocupaciones humanas

1 – El Señor lo pide todo y nos ofrece la verdadera vida y felicidad, para las que fuimos creados y no acepta que vivamos en una mediocridad licuada, sino para caminar en su presencia, y ser perfectos como Abraham (Gn.17,1) 2 – No se ofrece aquí un tratado sobre la santidad, sino una llamada a la santidad encarnada en la actualidad con sus oportunidades y desafíos.”Fuimos llamados por el amor para ser santos.(Ef.1,4)

3- Nos invita a reconocer que tenemos para caminar hacia la meta a personas cercanas y a la propia familia aunque no siempre sean perfectas. 7- Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios, a los padres y madres que trabajan con alegría para salir adelante, y ver la santidad de quienes como vecinos son reflejos de la presencia de Dios. 11- No se trata de desalentar a nadie al verlos como modelos inalcanzables. Lo que interesa es discernir el camino en el que Dios pone a cada uno, para ser testigos en la Iglesia. 12- En las variadas formas de vida, destaca los estilos y modelos femeninos, reflejos de la santidad de Dios. En las mujeres muchas veces históricamente relegadas, el Espíritu Santo suscita en ellas, modelos fascinantes y reformadoras de la Iglesia que han cambiado las familias. 14 – Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas .La santidad no es alejamiento de las ocupaciones ordinarias y dedicarse a la oración. No es así. Todos estamos llamados a serlo viviendo con amor y ofreciendo el testimonio en nuestras propias ocupaciones y estados de vida.

15 – En los momentos de debilidad, miras al Crucificado diciendo que eres un pobre, pero que Él pude hacerte mejor. La Iglesia santa es una comunidad de pecadores.

16 – La santidad crece con la realización de los pequeños gestos de trabajo y cariño, 17- Para un cristiano la vida no es concebible ni ser camino de santidad, sin hacer la voluntad de Dios (I Ts,,4-3) Llamados a la santidad, cada uno tiene su misión. 26 – No es santo amar el silencio, evitar el encuentro y despreciar la actividad y el servicio. 32- No tengamos miedo a la santidad. 35 – Hay falsificaciones de la santidad, encerrarse el subjetivismo y experiencia propia y no reconocer que no es el conociendo lo que nos hace mejores, sino la vida que llevamos. 63 – Puede haber muchas teorías sobre la santidad; pero lo esencial es volver a Jesús y a su modo de trasmitir la verdad. 110- Las notas de santidad y fuerza testimonial de los santos está en vivir las Bienaventuranzas. sin estas notas que nos debilitan: la negatividad y la tristeza, la comodidad consumista, el egoísmo individualista y la falsa espiritualidad sin encuentro con Dios y sin combate, sin vigilancia ni discernimiento ( Resumen del L.Óbsvatore Romano- 15- IV- 2018)