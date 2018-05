Nacho Abad protagonizará un encuentro literario en Cabañas de la Sagra

Martes, 1 mayo 2018

cultura

Toledo | El Dia

Nacho Abad vuelve a las librerías con 'Sé que estás viva', donde de nuevo utiliza toda su experiencia como experto en Criminología para contar el misterioso caso de Guadalupe, una guapa escritora de éxito, presuntamente asesinada por su marido, ha informado la editorial en un comunicado.

Valentín, hijo de un famoso torero, lleva encarcelado dos años tras un juicio en el que se demostró que asesinó a su esposa, embarazada de seis meses y medio. Pero él no solo afirma no haber asesinado a su mujer, sino también que ella sigue viva. Por su parte, Germán, el policía que lo detuvo, no cree los argumentos que defenderían su inocencia. Tampoco confía en que sus deseos criminales no llegasen a materializarse nunca. Pero la duda le asalta y comienza a investigar al margen de la ley para averiguar quién miente.