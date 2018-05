EL TEMA (Por Eduardo Martínez)

Miércoles, 2 mayo 2018

Del tema depende en buena parte el éxito de nuestros escritos. Un buen tema es el que nos va bien a nosotros, el que atraiga a los lectores, el que gusta a los editores, o a los redactores jefe…

Al final un buen tema es como un vehículo, pero en realidad es mucho más que eso.



La elección del tema la experimento yo continuamente en este blog, que sin duda es heredero, a mi modo de ver, del diario íntimo y de la columna periodística, o del artículo en general.



Hoy se me ha ocurrido que mi tema en esta ocasión sería “el tema”, el propio tema. Bien merece este protagonismo.



El tema condiciona nuestro entusiasmo e ilusión de escritores o periodistas (o investigadores). El tema condiciona el contenido, el desarrollo y yo diría que hasta la estructura.



Me decía Umbral de un escritor que a mí me gustaba mucho pero a él no tanto: “Cuando tiene tema…”



El tema es esencial. Del articulista sin tema se decía que hacía “vuelo sin motor”.



Y eso es un poco lo que yo he hecho en este artículo, “vuelo sin motor”, pero con el motor del tema como tema.

También sin motor, planeando, o utilizando el viento, con ingenio, se puede volar.



Pensé que quedaría un buen artículo, diferente.