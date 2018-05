JÓVENES MANCHEGOS EMIGRANDO A VALENCIA, EN LOS AÑOS SESENTA (III) (Salvador Jiménez Ramírez)

Miércoles, 2 mayo 2018

Cavilaciones en Ruidera

OPINIÓN | ELDIAdigital

En aquella “competición” alterofílica, yo, esforzándome hasta la extenuación, manejaba aquellos bultos poco más arriba de mi estatura… Pepe y Fariña, unos años mayores que yo y curtidos en las faenas del campo, lo soportaban mejor, aunque a regañadientes… Pepe hacía mucho énfasis, en que la solución de nuestra vida estaba en “comprar un camión y armar negocio en cuanto se vea hueco, porque si no acabo entre cabras y ovejas como quiere mi hermano… Yo, un crío mal nutrido, aguanté tres o cuatro “soldadas”, hasta que una atardecida caí en cama con fiebre. Llevaba varios días en la camucha, persistiendo mi apocamiento… El “Tío Tonet” me infundía ánimo y me sonsacó para que lo acompañara a su tajo, donde construía rebases para plantar frutales; al pie de una montaña, al oeste del pueblo. Tambaleándome, agotado, le ayudé unos días, preparándole (mal) lajas de piedra, mientras él levantaba taludes de piedra vana. El “Tío Tonet”, solía compartir conmigo algunas porciones de su merienda; me alentaba y contaba, para distraerme y contentarme, peripecias y también desesperos de su vida, e historietas de su adolescencia… De nuevo aumentó el calenturón, cayendo en el jergón, sin asistencia de galeno, con el único amparo y afecto que recibía de la familia de Paco. Ciento cincuenta pesetas tenía ahorradas, anudadas en un pañuelo, y una mañana dando bandazos por la calle, con una debilidad pasmosa, compré unas magdalenas, una carta, un sello, un bolígrafo y les escribí a mis padres, para que fueran a por mí cuanto antes, porque me encontraba muy enfermo… Alguna tarde anduve por calles y plazuelas de Oliva. En aquel entorno, pese a esforzarme por renovar emociones, lo que alegraba no estaba a mi alcance…Los zagales y muchachas de mi edad, andaban en sus ruidos, juegos, algarabías y alegrías propios de la edad, de los que yo no podía formar parte; por lo que me quedaba solo en mi observación… En mis pesadillas nocturnas y febriles, yo me veía en Ruidera, en un entorno con sonidos en simbiosis con el vivir; afanándome entre la vegetación y la brisa de las Lagunas. El microuniverso de aquellas quimeras, estaba arropado de profusa naturaleza, de fábulas de albas y ocasos y también de muchos días y noches trazados de supervivencia… Poseído por aquellas ensoñaciones, con ramalazos de claridad y lúgubres sombras, notaba a mis padres viajando hacia Oliva para socorrerme y a mi madre camino de un mar… En una sacudida mioclónica, salté del catre, sin idea de mí… Acondicioné el lío de ropa y explicándole a la esposa de Paco que me marcha a casa, salí corriendo calle abajo… En los mentados almacenes ce carga y descarga, vi los cielos abiertos cuando un camionero me dijo que me podía llevar hasta Albacete, cerca de la estación de autobuses, con línea hasta Ciudad Real y parada en Ruidera. En Albacete subí en una de aquellas “Viajeras”, que tras un lento recorrido, paró en la parte baja de la aldea… Absorto en si era una realidad u otra onírica ilusión, sin noción del tiempo, entré en nuestro hogar, donde solo se hallaba mi tía Pepa que, tras exclamar: “¡Por fin está aquí esta criatura!”, me dijo que mis padres estaban camino de Valencia… En aquellos días de la adolescencia, recién cumplidos los quince años, mi organismo sometido a un esfuerzo muscular máximo; sin sosiego, mal alimentado, generó patologías de agotamiento, rigideces musculares, merma de capacidad sensorial y sueño alterado.



Desechadas ciertas angustias y sufrimiento por mi ausencia y estado de salud; con sensaciones que ya no eran delirantes sueños, con la tranquilidad que daba el estar todos en casa, mi madre, de vez en cuando me relataba, que nada más llegar a la población de Oliva, entrar en la casa de “El Cubano, anímicamente trastornada, con gran desasosiego por verme y algo esperanzada por poder ver el mar, saludar a aquella familia y saber que yo me había venido a Ruidera, se dieron media vuelta, apresuradamente, hacia la estación…



Insistía mi madre y más cuando ya era muy anciana, que aquel día pudo ver el mar en Valencia… “No vi el mar en Oliva; nunca veré el mar…”. No vio el mar….