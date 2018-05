El FG La Roda, contra las cuerdas frente al Real Canoe

Viernes, 4 mayo 2018

Baloncesto: Liga LEB Plata/Play off de ascenso

Después de caer en los dos partidos disputados en el polideportivo municipal de La Roda, los de Alejandro González visitan al conjunto madrileño este viernes desde las 20.30 horas. Para el Fundación no hay nada más allá, pues si no gana, quedará eliminado.

Situación límite para el Fundación Globalcaja La Roda en Madrid. Los rodenses necesitan ganar al Real Canoe para no quedar apeados a las primeras de cambio de los play-off de ascenso a LEB Oro. Perdieron los rodenses los dos encuentros el pasado fin de semana en su pista frente a los madrileños, por lo que ahora solamente les queda ganar otros dos en la capital de España para intentar devolver la serie a La Roda en un quinto y dramático encuentro.

Después de una semana de reflexión, Alejandro González ha pedido a sus pupilos concentración solo para el partido de este viernes a las 20.30 horas. Para el Globalcaja no hay nada más. Si no es capaz de vencer este viernes, no habrá nueva oportunidad el domingo. Por tanto, queda corregir los detalles que decantaron la balanza del lado del Real Canoe en los dos partidos en los momentos clave y tratar de hacerse fuerte en la pintura. A partir de ahí, La Roda debe ganar este viernes y, después, solo después, pensar en el domingo. El equipo se crece ante las adversidades y espera ganar para seguir en la lucha.