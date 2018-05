El arzobispo pide a los niños que hacen la Comunión compartir sus regalos

Miércoles, 2 mayo 2018

TOLEDO

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha pedido a los niños que reciben estos días su Primera Comunión que preparen el corazón y recen esos días "un poquitos más". Además, les ha animado a compartir con los niños que "no tienen nada" todos los regalos y dinero que reciban durante ese día de fiesta, así como a cuidar su amistad con Jesús, a participar en la Misa de los domingos, a rezar por las vocaciones y a ayudar en casa.



En su escrito semanal, el Primado de España pide a los niños que están a punto de recibir la Primera Comunión en la Misa Dominical que hablen con Jesús "cada día". Explica que es algo que los niños pueden "hacer en casa o visitando a Jesús en el Sagrario" y les recuerda que tienen la "obligación" de asistir a la Misa Dominical después de la Primera Comunión.



Asimismo, recuerda a estos pequeños que no todos tienen la misma suerte que ellos "en este mundo" y por tanto al arzobispo no le parece mal, por ejemplo, que "de todos los regalos y dinero" que reciban, guarden "algo para otros niños que no tienen nada". Les informa de que a través de "las Misiones, Cáritas o Manos Unidas" pueden enviar estos presentes a "otros niños" que "seguro que lo están pasando mal", afirma el arzobispo.



También asegura que hay que cuidar la amistad con Jesús y para ello les recomienda que recen, acudan a Misa, sigan yendo a catequesis o a clase de Religión.



Además, les pide que desde su Primera Comunión se comprometan a celebrar la Misa cada domingo recibiendo a Jesús sacramentado, y, si lo necesitan, confesarse con el sacerdote como lo han hecho la primera vez, así como a rezar "para que haya más sacerdotes y religiosos, buenos y santos, para que en las parroquias haya siempre buenas personas que ayuden a los demás a ser buenos catequistas, buenos papás, buena gente que ayude a otros".



Por último, el arzobispo de Toledo anima a los niños a colaborar en casa, a querer siempre a sus padres, a visitar a los abuelos y a ayudar a los amigos que lo estén pasando mal.



Se despide de los pequeños deseándoles "una buena Comunión y un día feliz" y dice que "ojalá" no estén nerviosos o preocupados "por cosas que no tienen tanta importancia como los regalos o las fotos". A su juicio, hay que "dar más importancia a la segunda, a la tercera, a la cuarta comunión, a las que vengan después", termina el escrito.