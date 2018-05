Ángel Nicolás: "72 empresas catalanas han venido a Castilla-La Mancha tras el proceso soberanista"

Jueves, 3 mayo 2018

ENTREVISTA

Toledo | Carmela Clemente

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de España, después de Cataluña, con más déficit

A.N. Al final el déficit acaba comiéndose los recursos a repartir y si lo unimos al aumento del desempleo nos sitúa en el ámbito nacional en una comunidad autónoma con poco cartel para poder luego atraer inversiones, que es lo que queremos.

El déficit ha aumentado porque ha aumentado el gasto público, y el gasto público ha aumentado en Castilla-La Mancha porque el Gobierno aquí está gobernando con Podemos, que detesta lo privado y le encanta lo público, y con lo cual todo lo que sean recursos públicos para hacer cosas que debería hacer la economía privada, al final esto repercute en un aumento del déficit.

En cualquier comunidad autónoma en donde se esté primando la inversión pública en inversión no productiva (no hacemos carreteras, ni pantanos) lo que hacemos es gasto social, que yo no estoy en contra, pero sobre todo hay que asegurarse que tenemos los recursos necesarios para hacerlo, entonces cuando se plantea un Plan de Garantías dotado con una cantidad de dinero importante y no se tiene asegurado que esos ingresos se van a recuperar, se nos dispara el déficit, gastas más de lo que ingresas. Las economías sociales sólo pido que se hagan con unas medidas en las que se garanticen que tendremos los suficientes ingresos para afrontar ese gasto.



Eso de prometer salarios solamente por el hecho de haber nacido… es en la pelea en la que siempre estamos que cuando hay otras opciones para tener una economía productiva por la parte privada mucho más eficientes…

Los últimos datos de la EPA han arrojado datos muy malos, la tasa de paro se sitúa en la región en un 20,68%

A.N. Nosotros desde la Patronal siempre lo hemos dicho, España no es un país para empresarios, no tenemos ni las estructuras ni la legislación favorable, es una legislación que supone trabas administrativas que dificultan mucho la tarea, entonces, si nosotros comparativamente nos ponemos en comparación con los mercados tradicionales de competencia, nos ganan por la mano siempre porque tienen una legislación mucho más adaptada a la empresa que la nuestra.

En España los empresarios parece que somos los fagocitadores de todo y que lo absorbemos todo. Socialmente aún no estamos bien vistos y hay mucha gente que se encarga todos los días de decir que somos malos y la gente se lo cree.

Estamos en un país donde no es fácil ser empresario, no se ayuda a ser empresario y esto tiene una consecuencia inmediata que es el aumento del paro que corresponde a pocas medidas que favorezcan la implantación de nuevas empresas, y el que las empresas puedan crecer ordenadamente y no tener tantas trabas en el crecimiento.

España es un país donde se publican cada año un millón de páginas en los BOE, y el contenido de la inmensa mayoría de ellos tiene que ver con nuevas regulaciones que desafortunadamente siempre van a regular la actividad empresarial porque quieren un exceso de garantías y al final esto tiene una consecuencia inmediata que es la falta de crecimiento, no hay beneficios empresariales y no puede haber inversiones y no puede aumentar el empleo ¿por qué se produce más desempleo en un sitio que en otro? Por la carga impositiva. Y da igual quien gobierne.

Otro dato ha indicado recientemente que en Castilla-La Mancha se está perdiendo población ante la falta de oportunidades

A.N. Esto tiene que ver mucho también con las titulaciones, según datos de la Universidad de Castilla-La Mancha, las titulaciones más nuevas están encontrando cerca de un 80% de ocupación, tenemos comunidad autónoma limítrofes del Mediterráneo que han sido toda la vida muy pujantes y absorben mucho empleo, y luego tenemos Madrid que es la gran comedora de todo. Tampoco es fácil saber cuál es el número de universitarios que se va cada año, no es fácil saberlo, pero lo que sí es cierto es que si se pierde población es porque la gente se va a buscar algo que aquí no hay.

La brecha salarial, cómo se trata este tema desde la Patronal y FEDETO

A.N. Nosotros nunca hemos entendido que una persona por ser mujer y con el mismo currículum vitae tenga que percibir menos dinero, no tiene ninguna justificación y no es razonable. De todos modos esto es difícil de detectar porque va empresa por empresa y justo ahora lo estamos hablando con los sindicatos desde la patronal para mandar un mensaje cada vez más claro y hacer ver cómo la brecha salarial por el simple hecho de ser mujer, que me da igual que sea negro o sea blanco, que nos parece una injusticia que no tiene ningún sentido ni ninguna explicación lógica

¿Coinciden las sinergias entre los empresarios, los sindicatos y las diferentes administraciones? ¿Mantienen buenas relaciones?

A.N. Sí, es un diario, la foto o reunión que se ve al final en los medios de comunicación de los líderes de los sindicatos y CECAM es el resultado del trabajo diario y laborioso de gente de ambas partes que trabaja a diario y se reúne a diario. Y con la administración es igual, son reuniones cada día. Lo que pasa que cuando llegamos a algún acuerdo como es el Plan de Empleo, que ha habido una parte importante de las empresas, que no había existido hasta ahora en la región.

Las relaciones son muy buenas y tenemos interlocutores muy válidos lo que no implica que discutamos y nos levantemos de la mesa muy enfadados. Cuando tú consigues un acuerdo con una organización que está a años luz de la tuya pidiendo todo lo contrario de lo que tú pides… Al final es sentarte y llegar a acuerdos y las relaciones personales son buenas, tenemos los móviles y nos llamamos para cada cuestión la hablamos mucho y negociamos mucho.

Tengo que decir una cosa en esta tierra los sindicatos, al menos en lo que yo conozco y puedo dar fe, nos ayudan más que nos entorpecen, aunque suene raro decirlo.

¿Con quiénes han trabajado más cómodos con gobiernos del PSOE o del PP?

A.N. Cuando ganó el PP la deuda que había y las facturas que había sin contabilizar era un problemón porque esa deuda en un 90% era de empresarios. Aquí hemos padecido como la Seguridad Social o Hacienda embargaba a un empresario cuando ese empresario tenía una deuda con un ayuntamiento o la consejería con él y no le pagan, sin embargo, otra administración se inventó un mecanismo de pago a proveedores y se empezaron a pagar todas las facturas. Esto tiene una aplicación muy sencilla: pueden cambiar los administradores de una empresa pero la empresa sigue debiendo.

¿Con quién estamos más cómodos? Pues el dicho cuerpo a tierra que vienen los míos está muy extendido en este país, todo el mundo tiende a pensar que con el gobierno popular a los empresarios les va a ir mejor. Todo depende de las políticas que se lleven a cabo, las políticas del PP ¿han resuelto el problema de miles de pequeños empresarios que siguen teniendo problemas? no, pero ni el PP, ni el PSOE.

Medidas efectivas para que lleguen al 90% del tejido empresarial no, que las grandes empresas están resolviendo sus problemas, por supuesto, tienen más mecanismos, pero un pequeño empresario, por ejemplo el herrero de Polán no tiene el mismo mecanismo y este hombre sigue teniendo problemas.

La Ley de Participación Institucional ¿en qué consistiría y qué perspectivas hay de que se lleve a cabo en CLM?

A.N. En muchísimas comunidades autónomas ya existe desde hace muchos años. Tenemos una muy buena parte de nuestras estructuras dedicadas a apoyar acciones del gobierno que van encaminadas a trabajadores o a empresarios y hay que difundirlas y hay que colaborar con ellos, así que pones a un trabajador de tu organización a tiempo completo a ayudar a que la norma de no sé qué no sé cuántos se implante, y eso quiere decir que tu gente está trabajando en el sector agroalimentario al que le afecta esa norma y comunicando, visitando a empresas y entregando documentación y eso tiene un coste y nosotros no estamos percibiendo ningún tipo de ingreso ni de ayudas por ninguna vía.

En Castilla-La Mancha los agentes sociales que venimos reflejados en la Constitución española llevamos 30 años pidiendo una Ley de Participación Institucional, por una sencilla razón nosotros formamos parte de una sociedad y formamos parte o complemento en las acciones del gobierno.

La Ley de Participación Institucional lo que viene a regular es de qué manera nos relacionamos los agentes sociales que figuramos en la Constitución trasladado a Castilla-La Mancha y a Toledo hay que poner nombres y apellidos a esos nombres: CCOO, UGT y FEDETO en Toledo, o CECAM en la región. La Ley de Participación Institucional regula lo que tú estás haciendo con los gobiernos y que eso se traslade a la sociedad, trabajadores y empresarios, y eso tiene un coste. Tiene que haber un reconocimiento de su labor, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, y cómo participamos de las Instituciones que es lo que viene a regular.

Hay que decirlo sin ningún rubor es gracioso que un partido político te diga que tienes que vivir de tus cuotas y un partido político también… ¿no? En el caso de CECAM nosotros tenemos más afiliados que cualquiera de los partidos políticos que hay en Castilla-La Mancha.

Esos afiliados superan los afiliados de cualquier partido político que haya en la región, y no recibimos ninguna subvención, un partido político tiene una subvención porque de sus cuotas no puede vivir.

Una organización que está aportando a la sociedad todo lo que están aportando nuestras organizaciones, tendría que tener un reconocimiento de algún tipo y tendría que tener una ayuda para mantenerse, entre otras cosas no nos podemos mantener porque estamos haciendo servicios que no nos corresponden o corresponderían, si no vienen fijados en una Ley de Participación Institucional.

Cuando esto se propone por parte del Gobierno la respuesta es que Podemos quiere hacer una Ley de Participación Ciudadana. Lo quieren mezclar todo.

Qué le parece la formación política de Ciudadanos en la región ¿han entablado conversaciones con ellos? ¿Cree que tendrán posibilidades de gobernar en las próximas elecciones?

A.N. Sí, nos hemos reunidos con ellos en todas las provincias y al menos les conocemos. ¿Posibilidad? La misma que en su día tuvo Podemos que con dos diputados han conseguido una vicepresidencia del gobierno.

A nosotros a los empresarios nos da igual a priori una formación que otra, eso sí en el momento que una formación política claramente ataca la inversión privada, nos preocupa y lo tienen que entender hasta ellos.



Ciudadanos tiene posibilidades seguro, y más ahora que las que tuvo en el año 2015, seguro.

¿Qué opina del contrato único de Ciudadanos? ¿Le cuadra a ustedes como empresarios?

A.N. Cuando un chico formado está en una empresa y lleva un año ganando 400 euros, me parece un abuso, no me cabe en la cabeza que nadie pueda estar, y me voy a tirar al charco, explotando a un chico por el simple hecho de no tener experiencia y tener formación que pueda haber contratos de 400 euros en este país, o de 800 me da igual, eso puede ser un inicio y estar un tiempo acotado así, pero no puede estar tres años en la misma empresa ganando 800 euros.

Tendemos a pensar que son las empresas, pero aquí tenemos un banco muy importante que ha despedido a 3.000 personas y en cambio ha insertado en sus oficinas a 200 chavales ganando 800 euros, y seguimos trabajando con el banco, lo que tú tanto criticas… en ese sentido hay mucho desconocimiento.

Por otro lado, en España no se puede eliminar el trabajo temporal por que hay trabajos temporales que sólo se producen en un momento determinado que duran 2, 3 ó 6 meses, el resto tú no puedes tener una persona contratada sentada en una silla, por tanto el contrato temporal siempre va a existir.

El contrato a tiempo parcial siempre va a existir por nuestro sistema de trabajo. Los fijos-discontinuos por narices, si tú tienes una actividad de tres meses al año, y la vuelves a contratar a esa misma persona los tres meses, pero los otros nueve meses tienes cerrado, este tipo de trabajo tratarlos de hacer en un único contrato en este país, pufffff… es que va a costar mucho. No son malas las modalidades de trabajo que se contratan a tiempo parcial, sólo necesito 4 horas al día el resto no lo necesito, pues ese contrato a tiempo parcial tiene que existir, nos podemos poner de acuerdo pero yo tengo la actividad que tengo.

Me parece muy difícil aunar todo esto en un contrato único pero que se consigue, estupendo, la mochila austriaca de la que tanto se habla fenomenal, la FP dual me apunto. Pero esto tiene una realidad que hay que conocerla y cuando tú legislas sin conocer la realidad de la calle, lo normal es que te equivoques. Está bien que se proponga pero hay que estudiarlo porque aquí tenemos un mercado de trabajo muy distinto.

¿Cómo está el tejido empresarial en la región y en la provincia de Toledo?



A.N. Nosotros somos la mayoría microempresas, el 98% del tejido empresarial son empresas que no superan los 5 trabajadores pero que abarcan más del 90% del empleo o sea que la dispersión es increíble, y son ese tipo de empresas las que tienen una problemática que no tiene una empresa de 200 o 2.000 trabajadores, son problemas distintos.

Y cuando una gran empresa llama a la puerta de una administración enseguida se la atiende porque es una gran empresa y además le cuesta todo menos porque hay planes especiales de comunicaciones, energía, etc. Entonces todo lo que las empresas no pueden hacer de manera individual nosotros lo hacemos mancomunadamente, es decir, buscamos un convenio para que tengan el mismo trato que tiene una gran empresa con Telefónica por ejemplo, y buscamos un convenio para dar servicio a 40.000 empresarios.

¿Han venido empresas catalanas a Castilla-La Mancha?

A.N. 72 empresas.

Quince grandes empresas van a implantarse a lo largo de 2018 en Toledo, ¿sabe cómo van los trámites?

A.N. Montepino va a edificar una nave, una plataforma logística en una parcela de 79.500 metros cuadrados en el Polígono, y ya está, luego se irá y va a venir una gran empresa...

...Te puedes imaginar qué gran empresa puede venir a ocupar esa nave… Inditex.



En la reunión que hubo con Urbanismo el pasado febrero las empresas no se identificaron y cada uno sólo habló de su inversión.

Cómo ve el futuro parque temático Puy Du Fou en Toledo

A.N. Este parque lo veo perfectamente en Toledo, y no me genera ninguna duda. Esta gente tiene la sensibilidad que requiere el proyecto, saben mucha historia, ellos aquí no van hacer hoteles porque está a 8 km de Toledo. El ocio que tiene Toledo es totalmente compatible con el parque. Está declarado como el segundo parque temático mejor del mundo. Lo van hacer con mucho criterio, respetando los horarios y respetando el medio ambiente. A Toledo le va a aportar más recursos, habrá más pernoctaciones porque entre el parque y la visita a Toledo habrás completado el fin de semana.

¿Cree que lo podrán echar por tierra desde algunos sectores?

A.N. Aquí hay miedo a anunciar que vienen grandes empresas por los de siempre… los podemitas, IU… aquí hay un grupo de personas que siempre va a poner pegas a cualquier inversión que venga a Toledo. Aquí hubo un proyecto de hacer un parking subterráneo entre la Vega y el Paseo de Sisebuto y se lo cargaron, se lo cargaron literalmente… Aquí se sabe que hay un núcleo de 3.000 personas que van a estar todos los santos días moviendo redes sociales en contra.

¿Qué opinión tiene sobre el futuro campus tecnológico en Toledo?

A.N. Perfecto. Todo eso a Toledo le vendrá bien porque sitúa a Toledo en un plano en el que no estamos. Todo lo que sea irnos al mundo tecnológico es bueno.