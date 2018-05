El FS Talavera y Ciudad de Nara firmaron las tablas en un buen partido

Jueves, 3 mayo 2018

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 08:25 |

Los talaveranos no ofrecieron su mejor versión ante un conjunto toledano que sorprendió de inicio y que iba a ver como le remontaban para acabar firmando ambos equipos las tablas (4-4).

Partido de alto voltaje, sobre todo en los primeros 20 minutos, donde reinó el caos y donde el Soliss Fútbol Sala Talavera Entreparéntesis dominó pero pagó caro sus errores en la salida de balón. Y es que dos de los tres goles que iban a encajar en esta primera mitad iban a ser de pérdida de último hombre. Comenzaba apretando el conjunto local ante un valiente Ciudad de Nara que entró más fuerte que los talaveranos.. Pese al reparto de ocasiones, el ritmo en este inicio le marcaban los visitantes. Algo que iban a rubricar en el marcador, tras una pérdida talaverana.

El equipo de Talavera de la Reina despertaba y comenzaba a dominar el juego. Las ocasiones se sucedían y el gol, ahora sí, parecía cuestión de minutos. Y el gol llegaba, pero en contra. En un saque de banda era Ismael quien se introducía el balón en propia puerta de manera desafortunada. Siguió luchando el conjunto de Álvaro Fernández al que le iba a acompañar la fortuna. Un despeje del meta visitante rebotaba en la espalda de Hugo y suponía el 1-2. Ahora sí Talavera pisaba el acelerador pero se iba a encontrar con el mazazo del 1-3. Nueva pérdida en la salida de balón y gol en contra. Otra vez a remar.

Bien es cierto que no estaba mal el Soliss FS Talavera Entreparéntesis y que dominaba con solvencia el juego, aunque la pelota no quería entrar. Pero iba a hacerlo. El balón parado iba a ser el aliado talaverano para remontar el partido. Bien es cierto que el 2-3 vino por una acción individual brillante de Mario Arriero, iniciada con un regate espectacular y culminada con una gran definición. Las dos siguientes vendrían a balón parado. Acción de pizarra ejecutada por Mario Plaza que suponía el empate y otra similar culminada con un chut potente de Pablo que suponía el 4-3 a siete décimas del descanso.

La segunda parte fue un fiasco para Talavera, que perdió toda su intensidad y regaló a su rival los primeros 12 minutos. En ese periodo corto fue el gol que marcó Nara para empatar en, como no, otra pérdida de último talaverana. A ocho minutos del final reaccionaron los cerámicos para asomarse a la meta rival. Lo intentaron de todas las formas posibles, pero no salió. Ni el juego de cinco, ni el de pívot, ni de cuatro. El marcador no se movió y el conjunto cerámico cede otros dos puntos en casa tras una mala segunda parte.