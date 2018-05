El PSOE de Malagón propone que se aplace la celebración del Acto de la Concordia

Miércoles, 2 mayo 2018

política

Ciudad Real | El Dia

La propuesta urgente, como explica Calzado, consiste en la petición de que se reúna la comisión informativa correspondiente y que se hagan las propuestas para nombrar Caballeros y Damas de la Concordia escuchando también al pueblo, porque este tipo de nombramientos “deben ser un orgullo para el pueblo de Malagón, y por ello proponemos que se apruebe un reglamento para todos aquellos nombramientos que el Ayuntamiento realice a partir de ahora”.

En última instancia, los socialistas de Malagón contemplan que de mantenerse la actitud mostrada “al margen del pueblo” por el alcalde y por el teniente de alcalde, Adrián Fernández y José Alberto Martín-Toledano, respectivamente, “el PSOE propondrá la realización de un acto ciudadano de Concordia”, ha manifestado Calzado.

Indicar a este respecto que el Grupo Municipal Socialista de Malagón ya ha puesto de manifiesto mediante diversos comunicados y unas cartas dirigidas a las dos personas designadas por el alcalde del Partido Popular, como son la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y el director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, “que la elección sin consenso es un despropósito de grandes proporciones que dista del procedimiento democrático y del respeto institucional”.

Ni concordia ni transparencia

Calzado ha señalado que “el Ayuntamiento de Malagón no tiene que ser un juguete en manos de un partido político, y máxime tratándose de un acto de concordia en el que claramente no la habido, como tampoco debate público ni transparencia”.

Sin embargo, el también secretario general del PSOE malagonero ha explicado que es muy difícil convencer y hacer cambiar de opinión a personas que llevan casi 30 años en el ayuntamiento, entre gobierno y oposición, como Martín-Toledano y Adrián Fernández, pero se va a lograr al relatar que “el pueblo de Malagón celebra este acto porque ganó la batalla al señor Ares Pardo, y ahora serán de nuevo los ciudadanos los que ganen cambiando al alcalde de sitio”.

Ha lamentado Ricardo Calzado que ambos dirigentes `populares´ estén más centrados en su partido que en el ayuntamiento, pues reconoce que el pueblo tiene numerosos problemas, como la subida de impuestos, la despoblación, el incremento del desempleo, la falta de arreglo de los caminos o la falta de una economía alternativa, y, sin embargo, “se dedican a ofender a la población, al nombrar a dos personas como Partido Popular y no como Corporación Municipal”.

El portavoz socialista ha añadido además que “Adrián Fernández no es el modelo que los malagoneros necesitan”, puesto que hasta a los homenajeados “los ha puesto en una posición difícil y bochornosa, creando en lugar de concordia, la mayor de las discordias”.

“Segunda actuación infame de Adrián Fernández”

Recuerda Ricardo Calzado que esta es la segunda ocasión en la que se celebrará el Acto de la Concordia en Malagón, y advierte que la primera vez se puede perdonar la actitud de Adrián Fernández, pero que en esta segunda ocasión “se trata de una actuación infame, vil, malvada y a escondidas” por parte del alcalde `popular´.

Y es que, resulta que para la celebración del acto en 2017 el equipo de Gobierno del Partido Popular levantó un monolito que costó alrededor de 40.000 euros, “su preparación fue precipitada, y se reconoció a la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, ya que aunque no estábamos de acuerdo en los procedimientos, el alcalde nos pidió apoyo por la premura y se lo consentimos”.

Sin embargo, Calzado considera que un año después ha vuelto a pasar exactamente lo mismo, exigiendo que no vuelva a haber un solo nombramiento en Malagón que no pase por comisión y pleno, pues en cualquier caso la elección es del Ayuntamiento y no del Partido Popular, de ahí que se realice con fondos públicos.

A pesar de todo, Calzado ha concluido puntualizando que el año pasado el PSOE asistió con actitud respetuosa, como viene haciendo en todos los actos a los que los concejales socialistas son invitados, y buena cuenta puede dar cuenta de ello precisamente la propia presidenta del Congreso de los Diputados cuando fue invitada a visitar Malagón con motivo del Año Jubilar.