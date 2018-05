ETA SIN PENA NI GLORIA (Rafa Montilla)

Miércoles, 2 mayo 2018

La historia de ETA desde sus orígenes está plagada de mentiras, engaños y dolor. Sus comunicados se han caracterizado por mantener la parafernalia publicista al uso dictatorial comunista. Dirigidos hacia la galería, sin una mayor repercusión o carentes de importancia para la organización, eran publicados por la prensa abertzale, como es el presente caso, para deleite de sus seguidores. Los comunicados del tercer modelo, se preparan a conciencia. Maduran el tiempo suficiente, sin prisas. Todos ellos incluyen a supuestos mediadores internacionales imparciales. Todo lo imparciales que pueden ser quienes están en la nómina de la organización terrorista, cobran de ellos por su trabajo o comulgan con sus tesis independentistas. Como el siguiente comunicado que se está fabricando para el próximo día 4 de mayo, en Bayona.



Teniendo en cuenta lo anterior, de la lectura del texto íntegro del pasado 8 de abril y publicado por Gara y Berria, surge un número importante de dudas sobre su auténtica intencionalidad, al margen de los deseos y la alegría demostrada por la clase política española. Suelo decir que la casualidad no existe y que cuando creemos que se produce, es porque alguien la ha preparado a conciencia. Así, La prensa nacional al completo y los principales medios internacionales se han hecho eco del último comunicado. Facilitando su puesta en escena, los principales titulares de los medios de comunicación se centraron en la tímida petición de perdón que la banda terrorista dibuja tibiamente en su corto escrito. Casi a la par, como respondiendo a una esperada estrategia, los obispos euskaldunes hicieron público su particular comunicado de arrepentimiento. Tan exiguo y fuera de tiempo como el de ETA. Bienvenido sea después de todo si surge con sinceridad.



Con el escenario ya preparado a conciencia para la farsa, el director de escena, entiéndase como Lehendakari Iñigo Urkullu, aparenta sorpresa y decepción. Da a entender que “ese no era el comunicado esperado”. Demasiado ambiguo para sus intereses nacional-independentistas. En cuanto a que el propio sr Urkullu, o en defecto ETA, expliquen los viajes realizados, desde hace casi dos años, por diversos países de la Unión Europea buscando apoyos para la independencia de las Vascongadas, ni una sola palabra. Mientras tanto, los presos y las organizaciones del mundo abertzale, permanecen mudas, pues posiblemente sean los convidados de compromiso y no se haya contado con ellas en estos momentos.



Según palabras de la propia organización terrorista en este comunicado, <<ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere reconocer… el daño que ha causado… >> (sic), pero matiza que <<En estas décadas se ha padecido mucho en “nuestro pueblo”>> (sic), es decir en Euskadi. No se hace referencia al resto de España. En realidad, en el comunicado se omite toda mención a las víctimas que consideran españolas hasta el párrafo cuarto, de los siete de que consta. Con una escueta frase de compromiso afirma que <<ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto, tanto en Euskal Herria como “fuera de ella”>> (sic). Naturalmente, con este “fuera de ella” se ha interpretado que hace referencia a las víctimas del resto del país. Por lo tanto, se sobreentiende que ¡el resto de víctimas están bien muertas! Los militares, policías, guardias civiles, políticos, o funcionarios públicos, no merecen ningún reconocimiento de arrepentimiento. Esta división entre víctimas es el mejor signo de engaño expresado en el comunicado, pero no es el único. De modo que, con esta escasísima referencia, pretenden convencer a toda la comunidad nacional e internacional de su intención de reconciliación y arrepentimiento sincero. Y la clase política española ha hecho gala de su bajeza aplaudiendo el absurdo comunicado.



A lo largo de su existencia, desde su fundación en 1959, la organización terrorista ETA provocó 7.265 víctimas, de las cuales 864 fallecieron como consecuencia de sus acciones. A día de hoy, el Ministerio Público y la Audiencia Nacional, reconocen que para 224 atentados y 297 fallecidos aún se desconocen datos y a sus autores. La Asociación de Victimas Dignidad y Justicia, aumenta este número hasta los 379. La diferencia, 128 fallecidos, se produce porque la judicatura no los contempla. Se escudan ésta en cuestiones legales. Habrían prescrito porque fueron cometidos entre los años 1978 y 1982, cuando el franquismo navegaba hacía mucho tiempo que navegaba hacia su desaparición de la vida pública española, por propia decisión.



En toda comunicación, los inicios de un texto establecen la intencionalidad del mismo. En este caso, ETA deja patente desde el comienzo de su comunicado que, al referirse al padecimiento <<en nuestro pueblo: muertos, heridos, torturados, secuestrados, o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero. Un sufrimiento desmedido>> (sic), se está refiriendo al sufrimiento euskaldun. A sus seguidores y colaboradores y no a las victimas de sus atentados. Para justificarlo se remiten nada más y nada menos que al bombardeo de Guernica, obviando que fue llevado a cabo por la aviación italiana durante la guerra civil española de 1936-1939. En aquellos momentos, el franquismo aún no existía, pero no les importa. Como tampoco que el bombardeo fue un “asqueroso” e injustificable ensayo para la II Guerra Mundial, orquestado por Adolf Hitler, líder del Partido Nacional Socialista de Alemania y por Benito Mussolini, a la sazón número tres del Partido Socialista Italiano, presidente de la República Social Italiana y principal promotor del fascismo en el mundo.



Si estos hechos por si mismos son innobles y un insulto a la inteligencia de cualquier persona, para los familiares de quienes sufrieron acoso, destierros, heridas, torturas, secuestros y muertes es aún mayor. Su iniquidad llega al punto de manifestar que <<a nadie se le puede forzar a decir lo que no piensa o siente>> (sic). Deberían preguntar pues, a los muertos producidos, o bien a los españoles originarios de las autonomías vasca, riojana o navarra y por extensión al resto del país que, aún hoy día, sufren el acoso diario de los partidos, asociaciones y colectivos euskaldunes, con imposición del euskera y de las ideologías promovidas por ETA, bajo las mismas amenazas de entonces.



Los comunicados de compromiso y los que conllevan intereses ocultos es mejor dejarlos en los cajones del olvido. El respeto por las victimas y sus familiares se demuestra con hechos, día a día, y no con palabras desde la lejanía de los departamentos de comunicación y prensa en el extranjero. En cuanto a su intención de disolverse el próximo día 4 de mayo en Bayona, es una historia paralela a este comunicado. Aún está por ver si se convertirá en una esperada realidad. Mientras tanto, ninguna referencia se hace a esta circunstancia en el comunicado. Lo único cierto es que, a lo largo de los sesenta años transcurridos, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) se ha convertido en un anacronismo sin pena ni gloria. Existen para servir a intereses económicos y políticos que nada tienen que ver con sus ideales fundacionales. Por lo tanto, tan solo nos queda esperar que sea cierta la decisión de disolución definitiva. Que su aparente pena se convierta en un sentimiento real sin buscar la gloria del momento. Pero principalmente, los ciudadanos esperamos que el Gobierno de España no se convierta en el “canalla” que vende a los españoles a cambio de un puñado de votos.