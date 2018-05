El PSOE se opone a los trasvases de agua por la vía de los pozos de sequía

Jueves, 3 mayo 2018

mociones de la diputación y ayuntamientos

Albacete | ELDIAdigital.es

Cabañero participó en la Casa del Pueblo de Hellín en una asamblea abierta con militantes de ambas comarcas junto al vicesecretario general provincial de Políticas Agrarias, Ambientales y de Desarrollo Rural, Manuel Miranda; al responsable de Agua de la dirección ejecutiva socialista, Ramón Sotos; y al secretario general de la Agrupación Local de Hellín, Ramón García; y en la que también estuvo presente el portavoz de Agricultura del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y miembro de la Ejecutiva Federal, Manuel González Ramos.

Ramón García recordó que las últimas decisiones del Consejo de Ministros "no han sido nada favorables para nuestra zona y nuestro partido se tiene que mover y defender frente al expolio del que estamos siendo objeto por parte del gobierno central y de la Confederación". "Tenemos que decir un basta ya, porque lo que está claro es que no podemos seguir así porque nuestros regantes tienen necesidad de agua", subrayó el secretario de la Agrupación Local.

Por su parte, Manuel Miranda explicó que el objeto de este encuentro no era otro que explicar la situación "respecto a un tema tan controvertido como y que tanto nos preocupa como son los pozos de sequía". Al respecto, añadió que el PSOE "está dispuesto a cerrar un pacto del agua, creemos que tenemos que entendernos pero no nos parece que la forma más adecuada de trabajar sea poner en marcha una batería de sondeos para trasvasar el agua subterránea de la comarca hacia el Levante". "Intentamos evitar que estas baterías no vuelvan a ponerse en marcha y haremos todo lo posible desde el Partido Socialista", concluyó.