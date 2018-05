Ubeda: “En Guadalajara jamás se han superado los niveles de contaminación establecidos por la normativa"

Jueves, 3 mayo 2018

medio ambiente

Guadalajara | El Dia

Dicha normativa establece que:

No se puede superar a lo largo de un año los 200 µgr/m³ durante 18 episodios de una hora.

El valor anual promedio no puede superar los 40 µgr/m³.

Se genera una situación de alerta cuando se superan los 400 µgr/m³ tres horas consecutivas.

En Guadalajara se han cumplido correctamente todos esos parámetros. Únicamente, y sólo en una ocasión, durante sólo una hora de un sólo día de noviembre de 2017, se superaron los 200 µgr/m³ (concretamente se alcanzaron los 216 µgr/m³). Como se ha destacado anteriormente, el incumplimiento de la normativa se habría producido si ese dato se hubiera producido en 18 episodios; sin embargo, sólo se produjo en uno. “Esto -señala el concejal- ha sido interpretado como que la ciudad de Guadalajara tiene un nivel de contaminación similar a la ciudad de Madrid, cuando jamás se han superado los niveles marcados por la normativa vigente. En Guadalajara no ha ocurrido lo que sucede en grandes ciudades como Madrid, donde sí se superan los 200 µgr/m³ en diferentes puntos de muestreo superando es esos puntos de muestreo los 18 episodios al año”.

Por otro lado, Francisco Úbeda recuerda que, en el caso de que se superaran los parámetros anteriormente citados, se establecerían protocolos de corrección y prevención. La competencia de activar un protocolo de actuación (información, reducción del tráfico, etc..) es de la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha. Es decir, ante la superación del umbral de contaminación atmosférica, es el Gobierno regional el encargado de dar el correspondiente aviso, ante el cual, las entidades locales actúan.

Por último, el concejal de Medio Ambiente afirma que, aunque no es competencia municipal, el Ayuntamiento de Guadalajara dispone de tres puntos de medición de la contaminación atmosférica en el Eje Cultural, donde se miden a diario, durante las veinticuatro horas del día, los siguientes contaminantes: Monóxido de Carbono, Ozono, Dióxido de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y partículas en suspensión. Los datos que proporcionan estos equipos, se pueden comprobar visitando la página web del Ayuntamiento en el área de Medio Ambiente o visitando la página www.smairt.es. En ella, se puede obtener la información de medición de estos contaminantes, tanto de manera puntual como con carácter mensual o anual. Analizando los datos de dicha red de muestreo, se puede comprobar que Guadalajara cumple con la normativa en cuanto a niveles de emisión de contaminantes en la atmósfera.

CONCLUSIÓN

La conclusión es que según los datos de la estación de muestreo de la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha el nivel ha sido bueno y si hubiéramos pasado los umbrales que indica la noticia, la Junta hubiera informado al Ayuntamiento de Guadalajara para tomar las medidas preventivas y correctivas pertinentes. Esto se corrobora con los datos de las tres estaciones de muestreo que tiene el Ayuntamiento en la ciudad de Guadalajara.

Francisco Úbeda califica de “alarmistas” las informaciones ofrecidas por el grupo Ecologistas en Acción, “dado que ni siquiera han contrastado ni los datos de la Junta de C-LM ni los del Ayuntamiento de Guadalajara. Es más, en el histórico de medición de contaminantes de la Junta de Castilla -La Mancha, que se remonta a más de diez años, nunca se han superado los niveles de contaminación de los contaminantes Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y partículas en suspensión”.

Según Úbeda, “aunque Guadalajara no es una ciudad que tenga problemas de contaminación atmosférica (no tiene un tejido industrial contaminante y el ratio de vehículo por habitante no es muy alto) desde el Ayuntamiento apostamos por actuaciones de carácter preventivo y correctivo a la hora de luchar contra la contaminación atmosférica como puede ser el cambio de la flota de vehículos por otros menos contaminantes con combustibles como GNC, GLP, Híbridos y eléctricos; la gestión eficiente de los servicios al objeto de consumir menos combustible; implantación de aceras fotocatalíticas que absorben y retienen los contaminantes como el CO2, entre muchas otras medidas”.