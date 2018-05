MANDAMIENTOS (Por Francisco Page)

Jueves, 3 mayo 2018

Y me lo creo solo a medias pues depende de lo que haya que hacer para sobrevivir y de qué manera este acto puede afectar de forma negativa a los demás. Aparecen otros deberes en el librote: la discreción, el respeto, la absoluta libertad de conciencia, la lealtad… Es obvio que, al comparar con la realidad circundante, a la gente le importan un bledo todas esas obligaciones porque vivimos inmersos en una sociedad narcisista en donde lo único ajeno que es tenido en cuenta es lo que se parece a uno mismo. Si son deberes, no son compartidos; ocurre como con las tareas domésticas, me horrorizan y en la medida de lo posible las desdeño (para que se me entienda, Sr. alcalde: «que paso de ellas»), que las haga Rita, la cantaora, pero como la señoRRita Rita no llega, pues que me tocan a mí; total que mi desdén solo sirve para engorrinar más la casa.

Dice el mismo libro que hay que cumplir con los mandamientos que son comunes a toda la humanidad: honrar a los padres, no robar, no matar, no codiciar lo ajeno. Algunas culturas hablan del adulterio como grave pecado, y de ir a misa o cosas así. Que cada cual haga lo que crea conveniente, pero a mí me falta un mandamiento que no está escrito: que tus actos y tus palabras sean consecuentes; es decir, que lo que un payo diga sea lo mismo que lo que hace. Y otro que anda por los evangelios: todos los demás son importantes, igual de importantes que tú mismo, —yo diría que más—.

¿Qué por qué te doy esta turra? Y yo qué sé. A lo mejor porque estoy convencido de que no harían falta tantos artículos en el código penal, ni tantos jueces opusdeínos; bastaría con que la gente practicara estas pocas cosas para poder vivir mejor, mucho mejor, sin meapilas de cualquier creencia, ni nacionalistas, chorizos, mentirosos, violadores, terroristas…