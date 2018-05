El PP considera un "insulto" el cambio de discurso del PSOE sobre el agua en las distintas regiones

Jueves, 3 mayo 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

El PP de Castilla-La Mancha ha criticado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "vaya presumiendo de trasvase", en relación a sus declaraciones en Murcia en las que dijo que el trasvase desde el Tajo al Segura ha de seguir teniendo su "papel", y ha considerado que el hecho de que los socialistas "no propongan un gran acuerdo diciendo lo mismo en todas las regiones" es "un auténtico insulto".

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lorenzo Robisco, ha manifestado, a preguntas de los medios sobre la reunión este jueves de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, que "no basta con que llueva y se vayan llenando los pantanos" si no que lo que hace falta es "un acuerdo y no crear una guerra del agua".

Robisco ha comentado que el hecho de que se estén llenando los pantanos hace que el actual sea "un buen momento para el acuerdo nacional" y para que el agua "sea de todos y para todos", algo para lo que, ha reiterado, "se necesita un mismo discurso en todos los sitios".

"Esto de que Sánchez sea favorable al trasvase es reírse, especialmente de los rincones más solidarios, pero también de toda Castilla-La Mancha", ha continuado, criticando también que el presidente regional, Emiliano García-Page, "lo aplaude y comulga con él".

Asimismo, el 'popular' ha señalado que su partido está trabajando internamente "con todas las cautelas" en este pacto por el agua, aunque ha remarcado que, para que se pueda conseguir un acuerdo nacional, "poco favorecen declaraciones tan incoherentes" como las de Pedro Sánchez. "No ayuda a un acuerdo ni siquiera de partido", ha concluido.

INCARLOPSA

El PP de Castilla-La Mancha ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "aclare" si la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha ha sido financiada por la empresa Incarlopsa y ha asegurado que "algo huele muy mal" en el Gobierno regional en relación con esta empresa.

Robisco, ha manifestado, en rueda de prensa, que García-Page debería explicar si esta empresa "ha recibido algún tipo de trato de favor" y si, a su vez, esta ha financiado "a la fundación estrella de Page, que ha creado a su antojo para hacer lo que quiere".

"Algo huele muy mal en el escándalo Incarlopsa", ha continuado Robisco, que ha insistido en que la posibilidad de que haya "un nexo de unión" entre la empresa y la fundación "debe ser aclarado sin ningún tipo de titubeos" por el presidente autonómico.

El 'popular' ha señalado que le "preocupa mucho" que la Fundación Impulsa estuviera siendo financiada "de una forma poco transparente", por lo que ha repetido que "si hay alguna empresa o empresas que financian a la Fundación, que se diga, y se diga para qué se creó esa fundación, qué puestos de trabajo hay y qué oposición han hecho las personas que hay en esa fundación, que maneja millones de euros".

Por otra parte, el diputado ha asegurado que estos casos "son habituales en el Gobierno de García-Page" y ha criticado también que el presidente castellano-manchego únicamente se ha ocupado de "colocar a cargos, amigos y ex altos cargos en todos los sitios donde ha podido". "Tenemos un ejército de enchufados en Castilla-La Mancha", ha continuado.

En este sentido, ha afirmado que el acto que el PSOE regional celebrará este sábado en Toledo para rendir cuentas a la ciudadanía y que contará con la presencia de García-Page "lo puede llenar con los cientos de enchufados que ha puesto al frente de todos los puestos que hay en Castilla-La Mancha".

ETA

Preguntado por el desmantelamiento anunciado por la banda terrorista ETA, Lorenzo Robisco ha manifestado que le preocupa "como ciudadano y representante del PP" que la organización "no haya pedido perdón a todas las víctimas".

"Hay muchos asesinatos que todavía no han sido esclarecidos", ha recordado, afirmando que hay "gente deleznable" perteneciente a ETA que está tanto dentro como fuera de las cárceles y ha lamentado que haya partidos políticos "que digan que son personas de libertad".