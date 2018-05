“Si la gente tiene miedo en Cataluña de decir lo que piensa, es que la democracia no está en su mejor momento”

Jueves, 3 mayo 2018

Entrevista a Albert Boadella

Guadalajara | D. Guijarro

El denominado 'presidente en el exilio de Tabarnia asegura que lleva décadas alertando del peligro del nacionalismo que recuerda ha causado en España cerca de mil asesinatos. Una voz crítica con la situación en Cataluña que le ha costado perder trabajo y amistades en su tierra y a ataques personales y contra su propiedad. A pesar de ello, se mantiene firme en sus convicciones: “me iré cuando me apetezca, no porque ellos me lo manden”.

Albert Boadella es uno de los cómicos españoles más relevantes del último siglo, un dramaturgo incansable que con menos de 20 años fundó la compañía Els Joglars y que desde entonces, y han pasado muchas décadas, no ha dejado de reinventarse. Este viernes presenta en Guadalajara su última creación, 'El sermón del bufón, donde realiza un repaso a su dilatada carrera al tiempo que expresa sus más íntimos pensamientos sobre los temas de actualidad. La situación en Cataluña, su tierra natal, no pasa desapercibida en la obra de que nos habla en una entrevista concedida a eldiadigital.es .

Viene a presentar en Guadalajara la obra 'El sermón del bufón', ¿qué puede encontrar el espectador cuando acuda al teatro?

Encontrarán un actor que en lugar de hacer una situación de ficción, como es lo habitual en el teatro, cuenta una serie de cosas de su vida, de lo que está pasando que es real. Es un repaso a mi vida realizada de una forma teatral donde interpreto a personajes que he conocido y al mismo tiempo interpretándome a mí mismo. Es también una interpretación personal de mis propias contradicciones desdoblándome en dos personales; el Albert y el Boadella que representa las contradicciones con uno mismo. Todo ello ilustrado con fragmentos de mis obras más relevantes que explican lo que yo estoy contando en cada momento.

¿Cómo surgió la idea de esta obra y cuánto tiempo le ha llevado materializarla?

Hace diez años escribí 'Las memorias de un bufón' y en esta ocasión en lugar de escribirlo lo interpreto puesto que yo soy hombre de teatro, no soy estrictamente un escritor, y creí que lo mejor para el espectador era verlo. Lo estrené hace un poco más de un año y cuando mi tiempo me lo permite hago representaciones de gira como esta en Guadalajara y luego en Toledo. Es algo muy entrañable porque es un reencuentro con mi oficio y me divierte porque me permite inprovisar cosas sobre el momento y todo ello implica un espectáculo interesante para el público.

De todos los personajes que interpreta en escena, ¿cuál es el que más le cuesta, interpretarse a sí mismo o a otros?

Interpretarse a sí mismo es casi irrealizable. Todos interpretamos en público el personaje con el que nos ven los demás pero lo más complicado es tratar de ser lo más espontáneo posible. Interpretar a otras personas ya es una cuestión más técnica, de aplicar el oficio, la forma de hablar.... La ventaja de interpretar a un personaje es que tú lo ves desde fuera, tienes la misma visión que el público pero en cambio uno mismo no se ve ni se escucha a sí mismo y eso es muy complicado.

¿Cuánto tiene esta obra de los monólogos que tan de moda están?

Pues no tiene nada de monólogo por la sencilla razón que un monólogo es la interpretación

de un personaje de ficción y esta obra es lo contrario, todo lo que se dice es real, es verdad. Es un acto bastante insólito dentro del teatro porque se creó para la ficción. En él se odia o se ama de mentira, aquí todo lo que se dice es real, ha sucedido o es lo que yo pienso por lo tanto es real, por lo menos para mí aunque los demás puedan opinar otra cosa.

"Las críticas no son algo bueno sino imprescindibles en una sociedad democrática. Lo que ocurre es que hay veces que más que críticas son insultos"

Una parte fundamental de esta obra es la crítica social. ¿Se trata de una obra viva que puede cambiar en función de la actualidad?

Sí. De hecho, muchas veces funciona en relación a cosas que puede suceder. Hay una estructura que mantengo fija pero en un determinado momento digo cosas que tienen que ver con la realidad o con lo que yo estoy pensando en esos momentos. Sólo tengo que estar atento a las palabras exactas para indicar el momento en el que tiene que entrar una proyección porque si no el técnico se volvería loco... También varía a veces en función de cómo encuentro al público.

Otra parte de la obra versa sobre las propias críticas que usted recibe. ¿Qué importancia le da a las críticas?

Creo que las críticas están bien porque ejercer la crítica es también lo que hago yo. No son solo algo bueno sino imprescindibles en una sociedad democrática. Lo que ocurre es que hay veces que más que críticas son insultos. Me las tomo con sentido del humor y realizo una pequeña sátira sobre las que insultan, el resto, aunque no me gusten, las acepto.

Comentaba que hay dos protagonistas diferentes; Albert y Boadella que son la misma persona. ¿Qué es lo que une y separa a estos personajes?

El Albert es la persona más ligada a la infancia y tiene que ver con mis nostalgias y mis impulsos de la infancia. Y Boadella es el personaje dentro de mí que se ha construido con los años, es más razón y menos de instinto. Es una contradicción que existe en todas las personas salvo que no piensen. Yo lo hago visible en este doble juego.

"Creo que el nacionalismo es una ideología tremendamente peligrosa que ha provocado en España cerca de mil muertos... Cuando yo vi que esto sucedía en mi propia tierra me enfrenté a ello como sigo enfrentándome ahora"

Hace años que usted no actúa en Cataluña. ¿Se atrevería a llevar esta obra allí en estos momentos?

Atreverme sí, el único problema es que no quiero. Hubo un momento que dije que no actuaría más mientras siguiera el régimen nacionalista y como sigue mantengo mi palabra y mi posición. Simplemente porque se me consideró como un muerto civil y el nacionalismo la emprendió conmigo y me dejó sin público al atacarme por todo los lados posibles. Llegó el momento que dije que si no había clientela me tenía que marchar a otro sitio y me ha ido bien y he sido mucho más feliz y no voy a cambiar hasta que, como se decía en tiempos de Franco, cambie el régimen.

El nombramiento de presidente en el exilio de Tabarnia le ha convertido en una de las voces más críticas contra el 'proces' al que ha llegado a calificar de epidemia. ¿Qué le empujó a alzar la voz, a convertirse en el 'azote' del independentismo?

Hace muchos años que comencé a levantar la voz contra esto. Desde mediados de los 80 ya alertaba contra el nacionalismo asegurando que esto acabaría muy mal como se ha podido comprobar. ¿Qué me incitó a ello? Sencillamente que creo que el nacionalismo es una ideología tremendamente peligrosa que ha provocado en España cerca de mil muertos, el nacionalismo de los etarras ha provocado cerca de mil asesinatos y por lo tanto es una ideología que se muestra como nefasta. Cuando yo vi que esto sucedía en mi propia tierra me enfrenté a ello como sigo enfrentándome ahora.

"No sé si el humor servirá para estrechar lazos pero por lo menos ayuda a divertirse a la gente que tiene que soportar este régimen intolerante"

¿Cómo se siente usted en su propia tierra?

La verdad muy cómodo no me siento puesto que prácticamente me he quedado sin amigos y de cuando en cuando sufro agresiones en mi propiedad. Pintadas que dice que me vayan, me tiran bolsas de basura al jardín, me han cortado árboles en mi propiedad... pero lo que no pienso hacer es marcharme por culpa de ellos, lo haré cuando me apetezca no porque ellos me lo manden.

¿Existe ahora mismo en Cataluña libertad y democracia?

La democracia está muy empobrecida porque nacionalismo y democracia son dos conceptos que no cuadran mucho. Cuando la gente tiene miedo de expresar lo que piensa por las consecuencias familiares, de amistades y no digamos ya con las instituciones, es que la democracia no está en su mejor momento.

¿Comparte la opinión de que el humor puede ayudar a estrechar lazos?

El humor siempre oxigena, rompe el aspecto trágico de la cuestión. No sé si servirá para estrechar lazos pero por lo menos ayuda a divertirse a la gente que tiene que soportar este régimen intolerante.

¿Cree que los lazos entre España y Cataluña se han roto definitivamente o todavía hay lugar para la esperanza?

Lo primero que tenemos que revistar es ese concepto porque Cataluña es parte de España por lo que hay que decir Cataluña con el resto de España. Esto me parece fundamental. Creo que el problema es que una parte de los catalanes ha querido romper toda relación y ha emprendido una campaña desde hace muchos años de odio a todo lo español a través de las escuelas, los medios y más cosas. Por lo tanto, eso es lo que tenemos en este momento y quien tiene que reformarse son los propios catalanes de cambiar su actitud o aceptar que el Estado hará lo que considere oportuno y conveniente.