El PSOE responde al PP que lo que "lo que huele mal es la descomposición" de los 'populares'

Jueves, 3 mayo 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

El PSOE de Castilla-La Mancha ha asegurado que no sabe "a qué se referirá" el PP castellano-manchego respecto a la relación del Gobierno regional y la empresa Incarlopsa y ha manifestado que "lo que huele mal es la descomposición" de los 'populares'.

El diputado del Grupo Socialista en las Cortes Miguel González ha contestado de esta forma al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Lorenzo Robisco, que ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que aclare si la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha ha sido financiada por esta empresa y ha asegurado que "algo huele muy mal" en la relación entre la Junta y dicha empresa.

"Robisco ha repetido en muchas ocasiones lo del mal olor, no sabemos a qué se referirá pero indudablemente lo que huele mal son los duelos de poder de Cospedal", ha continuado González, afirmando que la presidenta del PP en la región está "muchísimo más preocupada de Madrid que de los pueblos de Castilla-La Mancha".

El diputado ha incidido en que "por ese mal olor" el PP "no se preocupa por nuestra tierra, no hace ninguna propuesta constructiva y están todos intentando hacer méritos en un partido desnortado". "Nosotros no nos vamos a meter en el mal olor del PP y vamos a seguir peleando por los intereses de esta tierra ante el Gobierno nacional y ante Europa", ha apostillado.

A este respecto, ha solicitado al PP que tenga como ejemplo al Gobierno autonómico, "que está trabajando día y noche en recuperar los servicios públicos" y ha explicado que esa actuación es de la que harán balance los socialistas en el acto que celebrarán este sábado en Toledo.

"Por eso pediría respeto al PP cuando se refiere al acto público de otro partido", ha añadido, manifestando que las declaraciones de los 'populares' sobre dicho acto "dejan mucho que desear de lo que debe ser la buena política".

ETA



Preguntado en esta misma rueda de prensa sobre el desmantelamiento anunciado por ETA, el diputado socialista ha opinado que esta noticia es "una victoria de la sociedad civil, de las fuerzas de seguridad del Estado y de los distintos gobiernos que han tenido que lidiar" con la banda terrorista.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que es hora de que ETA "reconozca el dolor causado a todas las víctimas", aunque ha insistido en que esta es "una buena noticia" y ha comentado que la actividad de esta organización se está dejando "cada vez más atrás" y ahora llega "el momento de la convivencia".