La madre y un amigo exculpan al acusado por violencia de género a su novia menor en Daimiel

Jueves, 3 mayo 2018

tribunales

Ciudad Real | El Dia

Dos testigos que no pudieron presentes en la vista del pasado 23 de abril han exculpado con su testimonio al acusado de violencia de género, violación y amenazas a su novia menor y maltratador reincidente de Daimiel, F.A.A. Delitos por los que se le ha estado juzgando en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en un juicio que ha quedado visto para sentencia.

De esta forma, la madre del acusado ha apoyado la declaración de su hijo en el episodio que sucedió en su casa de Daimiel el 12 de octubre, negando que hubiera habido algún episodio de agresión o que la menor estuviera retenida en la vivienda.

A esto ha añadido que la joven no presentaba ninguna lesión y que no le dio ninguna pastilla como declaró la menor en su momento. Además ha corroborado la presencia de otro de sus hijos y la mujer de este en la vivienda.

El otro de los testigos, un amigo del acusado, ha explicado como quedaba con ellos habitualmente y que no vio "ninguna agresión". Ha añadido que fue junto al acusado a por la chica al centro de menores. "Ella le llamó llorando y fuimos a por ella".

Cuando el acusado le expresó la intención de llevarla a casa de sus padres ella "le decía que no quería ir", ha indicado, para corroborar la versión del acusado sobre que los padres de la menor "no aprobaban la relación". Una afirmación que el testigo ha asegurado haber escuchado por boca de la propia menor.

El acusado, por su parte hecho uso de su derecho a la última palabra para decir que uno de los testigos de la acusación es "la actual pareja" de la joven contra la que supuestamente cometió los delitos por los que se le ha juzgado.

El joven de 23 años, que se enfrenta a una pena de 44 años por los delitos de violencia habitual en el ámbito familiar, amenazas graves condicionadas y no condicionadas, detención ilegal, dos agresiones sexuales, tres delitos de violencia de género, un delito de integridad moral --trato degradante-- y coacciones a una menor, se ha referido así al amigo de la joven que declaró ser testigo de cómo el acusado se la llevó la "arrastras" de un parque de Valdepeñas y que recibió un puñetazo al intentar impedirlo.

ALTO GRADO DE ESTRÉS EN LA MENOR

Por otro lado, la Fiscalía se ha mantenido en su petición de pena, 44 años, y en los delitos relatados en su escrito de acusación, ya que ha "quedado acreditado los hechos". Ha hecho hincapié en el "alto grado de estrés" que presentaba la menor a la hora de contar la historia.

Califica así su relato como "coherente" y de "historia lógica" y que presenta las actuaciones típicas de una persona que ha sufrido ese tipo de violencia, tal y como "certificaron los informes de los peritos". Respecto a las lesiones, la Fiscalía ha explicado que se corresponden con los hechos narrados, "según atestiguaron los peritos".

La acusación particular se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía pero ha querido poner en relevancia "la corta edad" de la menor cuando pasaron los hechos referidos y que "marcaran su vida y su desarrollo personal". Además, ha añadido, que debido a esta juventud "no cabe un carácter maquiavélico para no creer su relato" y que este es "coherente" y "suficientemente consistente".

Finalmente, la defensa ha pedido la absolución de todos los delitos ya que considera que no hay "pruebas de cargo suficientes", por lo que debe prevalecer la "presunción de inocencia". Una afirmación que basa en las "contradicciones" de los testigos de la acusación y de la joven.

Además, ha calificado la narración de los hechos de la menor de "no verosímil", "no persistente" y de incurrir en "continuas contradicciones". Ha aludido a las entrevistas que la joven tuvo con Policía Local, Nacional y Guardia Civil y que, ni ella manifestó los hechos relatados posteriormente, ni los agentes detectaron "ningún síntoma de violencia".

La defensa ha aludido también ha "un vacío probatorio clamoroso" y ha puesto como ejemplos lesiones que no se corresponden con los hechos narrados ya que "son muy leves para los episodios tan graves propuestos por la víctima".