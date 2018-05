El FS Talavera certificó su cuarto puesto en la Liga Regional Infantil

Viernes, 4 mayo 2018

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día/FS Talavera 08:25 |

Partido controlado por el Soliss Fútbol Sala Talavera Infantil que rompió en el ecuador de la primera parte y el cual supo administrar para no pasar apuros en ningún momento llevándose la victoria por 5-2 ante el Ciudad de Nara. El inicio no fue el deseado, siendo el conjunto toledano el encargado de dominar el partido y tener varias ocasiones claras. Pero Talavera se fue soltando y esta vez sí fue todo lo eficaz que no ha sido durante la temporada.

Y es que en prácticamente cinco minutos iba a romper el partido. Sería Dani el encargado de hacerlo. Primero con una buena salida de presión, marcando tras un gran saque de Gonzalo y después con una magistral recuperación de Gabriel en primera línea que asistiría para que el propio Dani, de nuevo, marcase en el segundo palo. Los talaveranos querían seguir con el rodillo puesto y lo iban a hacer. Y es que ahora iba a ser mediante estrategia donde marcaría Francesco. El asedio era total, pero Nara iba a conseguir recortar distancias en un disparo de falta para el 3-1.

El partido podría volverse a abrir pero de nuevo iba a atizar el equipo de Talavera de la Reina. No pasaban ni dos minutos cuando Guille remataba con fortuna una acción de pizarra en un saque de falta. El partido se volvió a equilibrar y hasta el descanso el número de ocasiones disminuyó. Ya en la segunda, El Soliss Talavera McQueen’s salió con mucho menos intensidad y regaló varias acciones de juego que le pudieron costar caro. Sin pena ni gloria en una segunda mitad mucho más pausada y con menos ritmo. Nara aprovechaba una buena acción de falta para poner el 4-2, pero segundos después Francesco con un potentísimo disparo dejaba el partido sentenciado para el definitivo 5-2. Con este resultado el conjunto de Talavera de la Reina certifica su cuarto puesto en la categoría Regional Infantil y lo hace luchando hasta el final con los tres primeros con una plantilla en la que nueve de los doce jugadores son de primer año.