El contrabandista más admirado en toda la galaxia. Descubriendo a Han Solo

Viernes, 4 mayo 2018

ENTREVISTA A EDUARDO MARTÍNEZ RICO SOBRE “HAN SOLO. UNA HISTORIA DE STAR WARS”

REPORTAJES | Santiago Sevilla Vallejo

En los últimos años, los aficionados a las películas que trascurren en el universo de La guerra de las galaxias estamos de enhorabuena por la continuidad con que se producen tanto las trilogías que habíamos estado esperando mucho tiempo como los spin off que completan otras partes de la historia. Asimismo, hay algunos estudiosos-amantes de la saga como Eduardo Martínez Rico que nos ayudan a comprender mejor el valor antropológico, artístico y aventurero que tienen estas películas.

Como en unos pocos días se estrena Han Solo. Una historia de Star Wars aprovechamos la ocasión para que Eduardo Martínez Rico nos sitúe en el personaje y en lo que podemos esperar de esta nueva entrega.

1. Han Solo es uno de los personajes que más han cautivado al público desde los orígenes de Star Wars. En una entrevista, Peter Jackson dijo: «Han Solo es ese personaje que siempre nos hubiera gustado ser. Creo que la mayoría de nosotros nos sentimos como Luke Skywalker, pero nos hubiera encantado haber sido Han Solo». ¿Qué crees que hace tan popular a este personaje?

-Creo que el hecho de que lo interpretara Harrison Ford fue muy importante. Harrison Ford le transmite al personaje su propio atractivo, y seguramente el personaje es un “traje” que le sienta bien a Harrison Ford. De hecho el personaje de Indiana Jones tiene puntos de contacto con el de Han Solo, no sólo el hecho de que los interpretara el mismo actor. ¿Dónde está el límite: la ironía, el sentido del humor, incluso el cinismo de Han Solo pertenecen al personaje o se lo dota Harrison Ford? Yo creo que el personaje era así, pero Harrison Ford lo supo encarnar maravillosamente. De hecho el papel no iba a ser para él, pero él fue el encargado de dar la réplica a los diálogos en las pruebas de los actores. Ahí fue cuando George Lucas, que no quería repetir intérpretes en sus películas (Harrison Ford ya había actuado en American Graffiti), se dio cuenta de que el actor sería un magnífico Han Solo.

El personaje de Han Solo está esbozado en el Episodio IV, Una nueva esperanza, el primero en rodarse. Luego se le dio mucho mayor desarrollo porque había tenido mucho más éxito del esperado.

En mi opinión, gran parte del mérito de este personaje pertenece a Harrison Ford.

2. Cuando George Lucas creó el personaje, este fue descrito como «Un rudo piloto estelar al estilo de James Dean con cerca de veinticinco años de edad. Un cowboy en una nave espacial sencillo, temperamental y petulantemente seguro de sí mismo». ¿Qué piensas que pretendió transmitir George Lucas con este personaje?

-Yo creo que quiso transmitir lo que transmitió, o lo que fue saliendo de su pluma –o lápiz, puesto que escribió la historia con lápiz-, al escribir las películas, o de las imágenes cuando las fue rodando. Yo creo que Lucas, entre otras cosas, quiso hacer una película de buenos y malos –lucha entre el bien y el mal, bien diferenciados-, y Han Solo muestra una evolución hacia el heroísmo, aunque no deje de ser bueno siempre. Está claro que uno puede ser bueno, pero las circunstancias y tu propia trayectoria te pueden hacer ser mejor. Sin duda esto le pasa a Han Solo, que está en el lado de los buenos, digamos, aunque antes estaba sobre todo del lado suyo. Pasa de un egoísmo bastante desarrollado a arriesgar la vida por sus amigos, estando dispuesto a darla.

Por otro lado, yo creo que Lucas quería hacer una historia, una gran historia, un gran relato, digamos, y ahí debía de tener cabida, con naturalidad, el amor y la amistad. Han Solo se convertirá en el gran amigo, el mejor amigo, de sus amigos, y también en el amor de Leia, con la que finalmente tendrá un hijo, Ben Solo. Uno que sepamos.

De todos modos, como dije antes, Han Solo les dio muchas sorpresas a los realizadores de La guerra de las galaxias, y por eso se le potenció tanto en El imperio contraataca. Esa importancia ya permanece en toda la saga.

Es un personaje enormemente simpático para todos, y muy atractivo para las mujeres.

"Han Solo es un personaje muy real, realista, quizá el más real de toda la saga, con los pies siempre pegados al suelo"

3. Han Solo evoluciona de ser un cínico contrabandista aparentemente centrado en el lucro personal a convertirse en uno de los héroes de la Rebelión. ¿De qué manera se produce este cambio?

-Yo creo que el cambio se produce cuando Han Solo, en la primera película rodada, el Episodio IV, se hace amigo de Luke y Leia, y cuando salva la vida de Luke en medio del ataque a la Estrella de la Muerte. De un disparo desestabiliza la nave de Darth Vader y Luke queda libre para hacer ese disparo certero que destruye la Estrella de la Muerte. Han se hace amigo de Luke, Leia y Obi Wan, especialmente los dos primeros, y tiene empatía hacia ellos. Yo creo que no se involucra en el ataque a la Estrella de la Muerte por ideales políticos ni éticos –en principio-, sino para apoyar a sus amigos. Han Solo ya era un personaje simpático antes de esto, pues es muy real, realista, quizá el más real de toda la saga, con los pies siempre pegados al suelo. Pero este gesto lo convierte en un personaje amable, entrañable, esto es, un personaje del que el público se encariñó tremendamente.

4. En tu libro La guerra de las galaxias. El mito renovado señalas que las películas de Star Wars tienen numerosos paralelismos que estructuran la lucha del bien y del mal. ¿Se podrían encontrar paralelismos entre Han Solo y Luke Skywalker? ¿Qué tipo de relación tienen estos personajes?

-El tipo de relación que tienen me atrevería a decir que es la de dos hermanos. Para Han, Luke pronto se convierte en algo muy parecido a un hermano pequeño. Yo creo que esto se ve bien ya en la primera película, en el Episodio IV. El mayor paralelismo que tienen, a mi modo de ver, es que los dos recorren su particular camino del héroe. Han se convertirá en un héroe como también lo hace Luke. Por otra parte, los dos poseen una gran bondad, aunque de tipo diferente; la de Luke es muy pura y constante, la de Han, digamos, se va afinando en la primera trilogía. En Han, ya en la primera película, descubrimos a un ser enormemente bondadoso, desprendido, entregado. Entregado como suelen ser los héroes.

5. ¿Podrías profundizar en esto último? ¿Entonces se podría decir que Han Solo lleva a cabo un camino del héroe en los términos que definió Joseph Campbell?

-Sí, por supuesto, quizá no tan claro como el de Luke, pero también lo recorre. La consecución del amor de Leia, su nombramiento como general por los rebeldes… son hitos de esa conversión heroica de Han. Antes ya era un tipo muy listo que pilotaba una nave fantástica, pero peleaba para ganarse la vida y para salvar su propio pellejo. Pero cuando se cruza con Luke y con Oby Wan Kenobi todo cambia. Ahí es cuando empieza su camino del héroe, que podríamos decir que culmina en el final de El retorno del jedi, cuando triunfa, digamos, en lo bélico, en lo político, en lo amoroso y en la relación con su entorno, con sus amigos. Llega a una armonía ahí. El beso que se dan al final de El retorno del jedi Leia y Han tiene un valor simbólico, no sólo marca el happy end de la película. Expresa y simboliza una armonía, porque en estas películas como digo en mi libro lo general y político está íntimamente unido al destino individual de los personajes. Y sospecho que en la vida real sucede algo parecido.

"Teniendo en cuenta que según algunos estudios Han Solo es el personaje más popular de la saga, o uno de los más populares, no es casualidad que la primera película que hacen sobre un personaje en concreto sea sobre Han Solo"

6. En El despertar de la Fuerza, Han Solo vuelve a ser un contrabandista cuya única compañía es Chewbacca. Su separación de Leia y de la Rebelión en su conjunto parece simbolizar una cierto derrotismo, al menos hasta el momento que Leia le pide que hable con Kylo Ren, su hijo. ¿Cómo crees que Han Solo llega a esta situación?

-Yo creo que es la propia situación de las películas, que se trata de un derrotismo general de las fuerzas del bien, de la República, de la democracia, etc. Todo esto no está en su mejor momento. Hay que recordar que Luke se ha retirado al último rincón de la galaxia –o al rincón más escondido de la galaxia-, como dirá en el Episodio VIII, y que se siente fracasado con su aprendiz Ben Solo, porque éste se pasó al Lado Oscuro. Es más, Leia y los últimos vestigios de la República le buscan desesperadamente porque piensan que es el que único que puede darle la vuelta a la situación.

Parece que Han Solo y Chewacca, que cuando los conocimos en el Episodio IV, iban por libre, han vuelto a hacerlo ahora. Digamos que la armonía se ha roto, que las fuerzas del bien ahora están disgregadas, y que como se dice en las películas el Nuevo Orden impera. De hecho todo cambia cuando una serie de personajes: Rey, Han Solo, Leia, Luke… confluye o vuelve a confluir.

7. A lo largo de la saga, Han Solo es sacrificado en dos ocasiones. En El imperio contraataca es congelado en carbonita y en El despertar de la Fuerza es atravesado con el láser por su propio hijo cuando trata de convencerlo de que vuelva al lado de los jedis. ¿Qué representan estos sacrificios en el significado del personaje?

-Significan momentos álgidos del camino heroico de Han Solo, que en el fondo se muestra como héroe, de diferentes maneras, a lo largo de la saga, porque está en su carácter. Desde que le salva la vida a Luke en el Episodio IV, pero también cuando se la vuelve a salvar en el Episodio V en la nieve de Hoth… Han demuestra que es capaz de dar la vida por sus amigos, y también por una causa, pero yo creo que antes por sus amigos, y por lo que ama.

Hay en todo esto, efectivamente, un entregarse, un sacrificio, sobre todo en el Episodio VII cuando le mata su hijo Ben Solo. Han ya se ha entregado antes varias veces, continuamente, en el fondo, durante la saga. Ahora realiza un último intento para que su hijo vuelva al lado del bien, pero fracasa. Han muere, pero sin duda deja su propio legado.

8. Por último, aunque es muy difícil de saber, por tu conocimiento de la saga. ¿Qué novedades crees que aportará la película Han Solo. Una historia de Star Wars al personaje y a la trama de la saga?

-Yo creo que profundizará en el personaje, en su pasado y en los rasgos de su personalidad. A partir de lo que sabemos de él, de su historia y de su carácter, nos contará un poco cómo llegó a ser el que es, porque la película habla de un Han Solo muy joven. Además, por lo que sé ya aparecen personajes clásicos de la historia de Han Solo y de la propia Guerra de las galaxias, Chewacca y Lando Carlissian. Teniendo en cuenta que según algunos estudios Han Solo es el personaje más popular de la saga, o uno de los más populares, no es casualidad que la primera película que hacen sobre un personaje en concreto sea sobre Han Solo.

Más que novedades yo creo que la película aportará algo así como la “prehistoria” del personaje, pero todo ello envuelto en un relato atractivo y espectacular, que en el fondo son atributos del propio Han Solo y de su nave el Halcón Milenario, por cierto, que no deja de ser una extensión del propio personaje, algo así como la espada del héroe.