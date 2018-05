Un jugador del Valdepeñas FS celebra sus 500 partidos en Segunda con un ascenso

Domingo, 6 mayo 2018

Fútbol Sala

DEPORTES | El Día/LNFS 14:00 |

Tras cumplir 500 partidos en la categoría de plata, y haber logrado varios ascensos a la élite del Fútbol Sala nacional, Ivan del Barrio, Zamo, señalaba feliz y entre risas que “estos datos me dan que pensar, me estoy haciendo un poco mayor”.

Con una dilatada trayectoria en el Fútbol Sala nacional, Iván Del Barrio, deportivamente conocido como ‘Zamo’, cumplió 500 partidos en la categoría de plata el pasado sábado en el último encuentro del equipo vinatero en la presente campaña. Equipos como Atlético Boadilla, Bargas, Unión Tres Cantos, Carnicer Torrejón, Tien 21 P. Millenium Pinto, Brihuega, Manzanares FS y FS Valdepeñas, han disfrutado a lo largo de su trayectoria de un auténtico líder.



Un año especial para Zamo, en el que, después de mucho trabajo y sufrimiento, ha conseguido un nuevo ascenso: “Es algo muy merecido. Creo que el trabajo que se ha hecho esta temporada refleja el sacrificio y el esfuerzo de años atrás”. “Al final, el trabajo bien hecho se refleja con premios de este tipo. Lo que ha conseguido Valdepeñas esta temporada lo valoraremos dentro de muchos años, sobre todo, porque es un premio muy grande para todos”, recalcaba.

El ala del conjunto vinatero, que llegó al equipo manchego en la temporada 15/16, por fin cumplió el sueño del ascenso: “Las vueltas que da la vida. Vine de Brihuega que era un rival directo y desde que llegué siempre me he sentido muy querido. En todo momento he trabajado al máximo para intentar que el equipo crezca y compita”.