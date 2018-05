El coordinador de IU Toledo dice que "toca sumar y no restar"

Viernes, 4 mayo 2018

El coordinador local de Izquierda Unida en Toledo, Javier Mateo, ha explicado que no ha firmado el manifiesto impulsado por el excoordinador d'Esquerra Unida de Illes Balears, Eberhard Grosske, y el miembro de la Coordinadora Federal, José Luís Pérez Tapias, contra los planes del coordinador federal, Alberto Garzón, porque "no toca".

De esta manera, Mateo, preguntado por los medios en rueda de prensa sobre este tema, ha defendido que "no toca" al tiempo que ha agregado que lo que toca ahora es "sumar" y "cualquier iniciativa que vaya en la dirección de restar es perjudicial".

Aunque, ha especificado que el hecho de firmar no quiere decir que no esté de acuerdo en alguna de las cosas que dice el manifiesto, ha reiterado que "lo que toca es sumar" con IU, Podemos, EQUO y otras formaciones para que lleguen juntos a las elecciones autonómicas y municipales. "Todo el mundo sabe que no soy fan de mi dirección regional o federal. De hecho he competido con ellos en algún proceso interno, pero ahora toca sumar", ha insistido.

"Porque hay una cosa clara, si no llegamos juntos a la izquierda del PSOE terminará gobernando el PP y por eso no cree que sea una época de manifiestos, salvo aquel que anuncie la unidad de la izquierda", ha concluido Mateo.