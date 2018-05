El Albacete pide la ayuda del Carlos Belmonte para superar al Cádiz

Domingo, 6 mayo 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 12:05 |

El Albacete Balompié intentará volver a la senda de la victoria este domingo a las 18:00 horas ganando a todo un aspirante al ascenso, el Cádiz CF. Un partido para el que el entrenador, Enrique Martín confía en que los suyos corten la mala racha de resultados de las últimas jornadas. ”En cuanto a resultados es verdad que estamos en mala racha, pero en cuanto a competitividad y disposición, el equipo está en la misma tónica. La única diferencia estriba en el acierto, se nos resiste el gol. Tenemos opciones pero no materializamos. La resistencia y la constancia es algo que no debemos perder. La cosa variará. Los equipos a lo largo del trayecto tenemos de todo. Es la primera vez que perdemos dos partidos seguidos. La felicidad completa es muy complicada", dijo el entrenador navarro.

Restó importancia al hecho de estar recibiendo goles en los últimos compases del encuentro, y realzó la actitud de su equipo. “Solo nos acordamos de estos goles en los últimos minutos, pero hay que acordase de que en Lorca ganamos en el 90′, que ante el Alcorcón, Erice marcó en el 89′. Esto es un juego y te pueden hacer gol en cualquier minuto. El equipo está bien, compite bien, en ese sentido no veo ninguna historia, es pura coincidencia. Son circunstancias que a todos los equipos les pasa. No hay que volverse locos, el equipo está bien.”

Y sobre el rival del domingo, alabó su fuerza y competitividad. “Es un equipo compacto, competitivo, con jugadores muy rápidos en las bandas. A estas alturas del campeonato esto se va estrechando más. Ya veis que los resultados son muy cortitos, todo está muy igual y al final el que tiene el detalle a favor es el que gana. Esta es la máxima en este final de temporada. Hay que seguir compitiendo y no dar el brazo a torcer, insistir.”

Y ánimo de nuevo a la hinchada albacetista a ir al Carlos Belmonte.”No me fijo más que en este domingo. Todos los equipos tienen problemas para ganar en casa. No hay mucha diferencia entre jugar en casa o no. Sí lo hay en los estadios en los que hay 30.000 personas. Eso es una fuerza muy grande para el equipo. Y para todo. Eso sí tiene un poder especial. Esa es la ilusión que tengo. Aún quedan dos partidos. Veremos”, apuntilló al tiempo que confirmó que “Nico Gorosito, Esteban (Saveljich) Bela, que la semana que viene ya trabajará con el grupo y Aridane, que tiene un problema lumbar, veremos mañana cómo se encuentra, son las ausencias que tenemos”

PELAYO, MUCHO MEJOR

Pelayo Novo, ha sido sometido esta semana con éxito a una cirugía programada para fortalecer las fijaciones realizadas con anterioridad a nivel vertebral. La intervención ha sido realizada por el equipo de Neurocirugía del Hospital Clínico de Zaragoza. El futbolista, que permanece ingresado en planta en dicho hospital, continúa de manera positiva con su largo proceso de recuperación.