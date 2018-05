Florence + The Machine anuncian nuevo disco y comparten un adelanto

Viernes, 4 mayo 2018

MÚSICA | Judith Mateo

Florence + the Machine confirman los detalles de su nuevo álbum, High As Hope, que sale a la venta el 29 de junio. El primer single oficial, Hunger, también ya estrenado, llega acompañado por un impresionante nuevo video dirigido por AG Rojas.

Hunger tiene la caraterística de definir el momento actual de la carrera de Florence, aunando un texto intimo y de honestidad cruda con un sentido de la aceptación más amplio, según apunta el comunicado remitido a Europa Press.

"Esta canción trata sobre las formas en que buscamos amor en las cosas que quizás no lo sean y de cómo los intentos de sentirnos menos solos nos pueden a veces aislar aun más. Supongo que en esta canción me he permitido una vulnerabilidad aun mayor en pos de animar a la comunión, porque quizás haya muchas más personas que nos sintamos así de las que son capaces de admitirlo. A veces cuando no puedes decirlo, puedes cantarlo", explica Florence Welch.

El cuarto álbum de Florence + the Machine, High As Hope, se aventura en nuevos territorios a la vez que permanece anclado a sus raíces. Florence comenzó a componer el disco (también es el primero que co-produce oficialmente) en solitario en el sur de Londres, yendo en bici a su estudio de Peckham diariamente.

Se llevó las canciones a Los Ángeles y, con su amigo y co-productor del disco, Emile Haynie, abriéndose a colaboraciones en el proceso con artistas como Kamasi Washington, Sampha, Tobias Jesso Jr, Kelsey Lu y Jamie xx. Florence mezcló el álbum en Nueva York, donde la visión de su icónico skyline a diario otorgó al álbum su título.

Florence escribe sobre su adolescencia y juventud con una perspectiva de renovada madurez acerca de crecer en el sur de Londres, de su familia, las relaciones y del arte en si mismo. "Hay mucho amor en este disco, también soledad, pero mucho amor", recalca.

Las canciones del álbum son June, Hunger, South London Forever, Big God, Sky Full of Song, Grace, Patricia, 100 Years, The End of Love y No Choir. Florence + The Machine presentarán este disco en España dentro de la programación del Bilbao BBK Live Festival.