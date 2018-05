El alcalde de Yebes reta al PP a ir a la Fiscalía si ve delitos

Viernes, 4 mayo 2018

política

Guadalajara | El Dia

Esto es lo que ha afirmado Cócera en rueda de prensa después de que el Partido Popular denunciara este jueves "múltiples gastos" en viajes y hoteles "de lujo" por parte del regidor con cargo al Consistorio, que cuantificó hasta en 12.000 euros, uno de ellos precisamente a Alemania que según denunciaban los 'populares', coincidió con la presencia de la esposa del alcalde allí, algo negado por este.

Cócera ha exigido al PP de la localidad una rectificación pública si no puede demostrar las acusaciones vertidas contra él, especialmente por haber involucrado también en ello a su mujer, y ha pedido la dimisión de todos los concejales.

Respecto a la cifra que indica el PP de unos 12.000 euros de viajes por Europa, Cócera no ha negado algún viaje institucional "y no personal" que hizo solo o con un concejal y no con su esposa, y ha cuantificado los gastos en unos 1.100 euros, donde ha incluido kilometraje.

Según ha precisado, estuvo en Alemania, pero ni estaba su esposa ni era verano como ha afirmado la formación 'popular'. Además, ha querido precisar que los viajes no incluyen a "nadie" nada más que a él y considera "terrible" que el PP tenga que "manosear" la imagen de un familiar "para ser alguien en política".

"Han sido institucionales y no personales", por motivos profesionales, y siempre con la finalidad la promoción y captación de profesionales para mejorar la proyección del municipio, dado que Yebes es conocido también por su Observatorio Astronómico, ha indicado el alcalde.

También ha negado que en los viajes que haya realizado hiciera uso de hoteles de lujo sino que, en algún caso, todo lo contrario, y ha señalado que su sueldo es 18.000 euros.

Unos viajes en los que ha querido aclarar que ha visitado museos, planetarios y observatorios astronómicos sobre todo para "alimentar" la próxima feria de astronomía de Yebes. Así, ha apuntado que su próximo viaje será a Oxford para conocer a la astrofísica Jocelyn Bell porque quieren que sea conferenciante en la localidad cuando celebren su muestra.

De momento, pese a que el PP ha llevado este asunto al Tribunal de Cuentas, este regidor ha señalado que no tiene intención meterse en ninguna causa judicial en defensa de su honor por estas acusaciones "falsas", y ha añadido que, en todo caso, las cuentas del Ayuntamiento ya se fiscalizan de manera continuada.

Entre los viajes denunciados por el PP figuran destinos como Estepona, Manises, La Coruña, Sevilla, Úbeda, Tarragona, Portugal o Alemania, de lo que aseguran los 'populares' que luego pasaba factura al Consistorio incluyendo gastos de alojamientos, desplazamientos y comidas.

En este, sentido, el alcalde ha asegurado que él no ha estado en Sevilla en ningún hotel con cargo al erario público, pero si en La Coruña donde lo ha justificado asegurando que se celebraba una asamblea de profesionales de enseñanza de Astronomía y podría ser interesante para el municipio.

Cócera se pregunta por qué el PP saca ahora algunas de estas facturas que tienen en su poder desde el 2015 y cree que puede ser electoral, y por ello ha añadido que desde el 1 de enero de 2017 todas las facturas del Ayuntamiento están en la página web y fiscalizadas "debidamente y justificadas".

El alcalde ha calificado de "vergonzoso, ruin y miserable" que utilicen esto contra él y ha dicho también que el Tribunal de Cuentas ya tiene la contabilidad del Ayuntamiento.

Por último, el alcalde asegura que lo que también le pasa a esta formación es que está "desarbolada", pues ya no le quedan concejales en Yebes y de un grupo de once ediles que tenían ya han tenido que tirar del número nueve tras la "espantada" de su candidato que asegura "tomó las de Villadiego".