La Comisión Especial del Senado que estudia la evolución de la Demografía visitó la Sierra Norte

En rueda de prensa, acompañado por los diputados de Desarrollo Rural y Centros Comarcales, Lucía Enjuto y Octavio Contreras, respectivamente, el presidente ha agradecido que la Comisión haya aceptado la invitación que se cursó desde la Diputación y ha calificado la visita de "histórica y productiva", confiando en que "dé sus frutos y que se tome en consideración este problema que sufre nuestra provincia", según ha informado la Institución provincial en una nota de prensa.

Del mismo modo, ha incidido en el agradecimiento a todos los alcaldes, concejales, empresarios y vecinos en general que participaron en las reuniones y que aportaron sus propuestas y expusieron su visión para que la comisión tomara nota con el objetivo de incluirlas en el informe que está elaborando.

"Fue una participación abierta, plural y constructiva", ha dicho Latre detallando algunas de los cuestiones planteadas como "los profesores interinos que cambian de año en año; la telefonía fija y móvil; la simplificación de la burocracia; excesivos requisitos para la explotación de los recursos de la zona como puede ser el tema de los pinos; el asunto de la seguridad en los pueblos; a nivel de infraestructuras se considera positivo el estado de las carreteras provinciales, el estado de la infraestructura eléctrica con apagones frecuentes de luz que está haciendo mucho daño a las empresas".

Asimismo, el presidente ha manifestado que "no se puede seguir denostando el medio rural. No se puede hablar en negativo de la despoblación. Hay que hablar de la despoblación en positivo, de los pueblos en positivo. Garantizar los servicios, pero también propiciar un cambio de mentalidad, porque en los pueblos se vive bien".

SEGUNDA INVITACIÓN

Del mismo modo, ha trasladado a la Comisión una segunda invitación para visitar la zona de Molina. "Es lógico que en un día no se pueda abarcar toda la provincia, por eso le he trasladado al presidente de la Comisión el interés en que dicha Comisión conozca también otra zona de la provincia castigada con este problema".

Por otro lado, Latre ha mostrado su "tristeza y preocupación" por la actitud del PSOE que "criticó esta visita incluso antes de que se hubiera producido, cuando este partido también forma parte de la Comisión porque ahí están representados todos los grupos políticos".

"Creemos que ese no es el camino, este no es un tema para buscar un rédito político partidista, porque entonces no funcionaremos, lo que hay que buscar es un consenso de Estado y que aquellas propuestas que pensamos que son buenas para el medio rural salgan adelante cuanto antes", ha dicho Latre.