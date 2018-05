El colegio público 'Luis Palacios' obtiene el premio nacional 'Lecciones de paz'

Viernes, 4 mayo 2018

educación

Ciudad Real | El Dia

"Estoy francamente feliz de que un colegio como el que nos ocupa haya materializado un trabajo en el que haya generado sensibilidades en las nuevas generaciones en pro y para la paz", ha manifestado el regidor municipal, que ha recordado la reciente disolución de la banda terrorista ETA, que ha dejado a lo largo de su historia 854 muertos y más de 6.000 heridos.

"Al entrar --al centro educativo-- he visto una frase de Gandhi que dice que 'No hay camino para la paz, solo la paz es el camino'". "Así es que evitar las torpezas de nuestros mayores, evitar los errores del pasado y no ponernos en la tentación de que la fuerza puede doblegar la razón es educar para el futuro", ha subrayado Martín, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El director del centro, Antonio Ruiz ha afirmado que "es un día importante para el 'Luis Palacios', para Valdepeñas, Ciudad Real y Castilla-La Mancha porque es un premio nacional en torno a uno de los valores fundamentales que, hoy en día, estamos viendo que nos falta en todo el mundo, un vídeo sobre la paz. El lema es 'En el mar de la vida cabemos todos', es un tema que se seleccionó porque es un tema inclusivo".

El vídeo musical cuenta con la participación de la comunidad educativa que elaboró decorados y protagonizó la secuencia en la que se baila la canción 'Yo contigo, tú conmigo' de Morat y Álvaro Soler, con la intención de hacer un trabajo conjunto y cooperativo.

Por su parte el director regional de Santillana en Castilla-La Mancha, Gerardo Muñoz, ha destacado "la implicación de la comunidad educativa de Valdepeñas por trabajar los valores de paz y convivencia". El premio consiste en 3.000 euros que el centro debe donar a una ONG y que ha hecho entrega a la Asociación 'Hijas de Natividad de María', que desarrolla su labor con niños con necesidades de todo tipo en Valdepeñas.