El BM. Guadalajara vendió cara su derrota frente a un entonado Ademar León

Sábado, 5 mayo 2018

Balonmano: Copa del Rey

DEPORTES | El Día/Bm Guadalajara 09:05 |

El BM Guadalajara dijo adiós a la Copa del Rey a las primeras de cambio. La ilusión del equipo y el entusiasmo de la afición no fue suficiente para parar a un Ademar de León que se impuso al Quabit Guadalajara gracias a una superioridad física que se hizo palpable en los primeros minutos de la segunda parte, momento en que Ademar tomó la delantera y Quabit no fue capaz de la remontada. El resultado final, de 25-21 no refleja la intensidad de la primera parte, en la que Guadalajara tuteó a uno de los aspirantes al título de la Copa del Rey.

Los primeros minutos del encuentro se caracterizaron por una igualdad máxima, con alternancia de goles en ambas porterías. Pronto, el hambre de victoria de los hombres de La Alcarria se hizo patente en la pista en forma de velocidad, concentración y certeza. La mentalidad ganadora de Quabit Guadalajara protagonizó los primeros minutos de juego, consiguiendo una ventaja de +2 llegado el minuto quince (6-8). Rafa Guijosa detuvo el tiempo tras contemplar a un Quabit en estado de gracia. Las palabras del técnico leonés surtieron efecto en sus pupilos, que consiguieron ponerse por delante en el marcador 6 minutos después (min 21, 9-8), números que llevaron a César montes a pedir el primer tiempo Muerto para sus hombres. La defensa funcionaba y en el ataque, la confianza de los alcarreños era visible. Mientras tanto, la grada del Madrid Arena mostraba su mejor cara, con un color predominante, el morado, que insuflaba a los jugadores del Quabit Guadalajara de una energía que recordaba a los mejores momentos de esta temporada. Al descanso, 11-11 y la sensación de que todo era posible en la primera Final a ocho para el combinado alcarreño.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, Ademar León salió con ganas de comerse el mundo y pronto se adelantó 2 tantos en el luminoso del Madrid Arena. César Montes pidió tiempo muerto a la vista del atasco en ataque del Quabit, que tardó 9 minutos en anotar el primer gol de la segunda parte. Los leones se despegaron asta de cuatro goles, lo cual no fue razón para que la afición morada bajase la intensidad de sus ánimos. Muy al contrario, continuó cantando con entusiasmo a pesar del adverso panorama, convencidos de que la remontada era factible. Sin embargo, los segundos pasaban y cada vez el cansancio hacía más mella en el equipo visitante, que veía cómo la superioridad del Ademar de León se transformaba en la pista en forma de goles rápidos de contrataque. El resultado final, de 25-21 deja fuera de la Copa del Rey a Quabit, que ha vivido con intensidad la experiencia de la Final a ocho.

Tras el encuentro, César Montes reconoció como justo vencedor al Ademar de León: “no ha podido ser, pero el equipo se ha vaciado. Estoy muy orgulloso del equipo, que se ha vaciado y ha hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí. En especial, quiero dar las gracias a la afición, que nos ha seguido apoyando y animando hasta el final”.

Ficha técnica:

Ademar León: Biosca (po. 31,3%), Mario López (2), Sebastian Simonet (2), Predrag Vejin (0), Juan García (4), Gonzalo Matías (0), Rodrigo Pérez (3),Diego Piñeiro (3), Federico Matías (5), David Fernández (1), Vladimir Cupara (0), Jaime Fernández (0), Gonzalo Pérez de Arce (0), Zivan Pesic (0), Alejandro Costoya (5).

Quabit Guadalajara: Parra (2), Sergio Mellado (2), Lucas Benedito (0), Chema Márquez (2), Víctor Montoya (0), Juan Agustín Vidal (3), Alberto Sanz (0), Víctor Vigo (5), José María Bozalongo (0), Adrián Eceolaza (po.), Pedro Fuentes (0), Ignacio Moya (1), Javier García (3), Daniel Sedano (0), Sergio Valles (0), José Javier Hombrados (po. 32,4%)

Árbitros: Partido oficiado por los colegiados Andreu Marín Llorente e Ignacio García Serrada. Por parte del Ademar de León fueron amonestados con dos minutos Gonzalo Matías (2 veces), David Fernández, Zivan Pesic (2 veces). En las filas del Quabit excluyeron dos minutos a Javier Parra.

Parciales: 2-2, 5-5, 6-8, 8-8, 9-9, 11-11 DESCANSO. 13-11, 15-12, 17-13, 19-15, 22-18, 25-21.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey disputada en el Madrid Arena.