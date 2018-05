El Gobierno regional critica la apuesta por el desarrollo del Levante a costa del de CLM

Sábado, 5 mayo 2018

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que “la cuenca cedente no está garantizada y no se entera ni se le avisa cuando el Ministerio permite que esa agua del trasvase salga de sus pantanos de cabecera”. La consejera de Fomento ha subrayado que “vamos a preparar los recursos en función de lo que se nos comunique o lo que podamos leer en el BOE, ya que este Gobierno regional tiene que esperar a que se publique porque ni siquiera se le ha comunicado oficialmente”.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez ha señalado que “nos parecen lamentables las ansias de determinados dirigentes políticos y colectivos de la zona del Levante” que han desembocado en unos nuevos trasvases de 38 hectómetros cúbicos para los meses de mayo y junio, respectivamente, y que demuestran que desde el Gobierno central la intención es “seguir apostando por el desarrollo de algunas regiones en detrimento de Castilla-La Mancha”.

La titular de Fomento ha lamentado este nuevo “ataque que se ha perpetrado en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS), en la que no está representada esta comunidad, y que ha vuelto a atacar a los intereses de Castilla-La Mancha y a los pantanos de cabecera”, ha expresado recordando que hace menos de un mes habíamos soportado ya la aprobación de un triple trasvase de 60 hm3 para tres meses, de abril a junio.

Aun así, García Élez ha dicho que “vamos a seguir luchando como hemos venido haciendo y alzando la voz y denunciando este atropello, porque no nos vale que lo permita el Memorándum que también ellos aprobar sin consenso y que también recoge por ley que se tiene que garantizar la cuenca cedente, una cuenca que no está garantizada y que no se entera y ni se le avisa cuando el Ministerio permite que esa agua salga de sus pantanos de cabecera”.

En esta línea, ha subrayado que “vamos a preparar los recursos en función de lo que se nos comunique o lo que podamos leer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que este Gobierno regional tiene que esperar a que se publique porque ni siquiera se le ha comunicado oficialmente”. Igualmente, ha recordado que el 27 de abril se mandó una comunicación al Ministerio de Fomento para conocer los pormenores de la nueva reunión de la Comisión del ATS, que también se conoció por los medios, para saber “cuándo, porqué, en qué términos y qué se iba a debatir”. “Correo al que a día de hoy no se ha contestado ni tampoco nadie ha contactado conmigo”, ha añadido.

Así lo destacó ayer durante la cena anual de la Hermandad de San Isidro Labrador que se ha celebrado en los Jardines Camotal, y donde ha estado acompañada por el delegado del Gobierno regional, David Gómez; el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio; y el presidente de la citada hermandad, Enrique Núñez.

Reconocimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha a la Hermandad de San Isidro Labrador

García Élez ha señalado a esta cita como “ineludible en el calendario de Talavera desde hace décadas” y la ha definido como “mucho más que una tradición, es un momento único en el que las familias de agricultores y ganaderos, de los sectores y de la sociedad talaverana y de la comarca se dan cita”.

La titular de Fomento del Gobierno de García-Page se ha dirigido a los protagonistas, “los hombres y mujeres que desde los inicios de este colectivo han perpetuado y mantenido el cortejo de San Isidro, un escaparate que nos recuerda la esencia de esta celebración”. Igualmente, ha alabado el trabajo que lleva realizando la actual directiva desde hace más de un cuarto de siglo y que “ha sabido mantener la armonía y estabilidad y reconducirla con el paso de los años para que generación tras generación está tradición siga siendo una auténtica pasión y devoción”.

No se ha olvidado de recordar el 15 de mayo, día de San Isidro, en el que decenas de carrozas engalanan las calles de Talavera en un colorido desfile que representa el mundo de esta Hermandad. Así, ha destacado la labor de semanas de todas las familias para “cuidar hasta el más mínimo detalle para recrear en esas carrozas escenas relacionadas con la agricultura y la ganadería, en definitiva: el sector primario”.

La consejera ha trasladado “el más sincero reconocimiento en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha” y les ha invitado a seguir remando en la misma dirección en años venideros. La edición de este 2018 ha contado con alrededor de 600 asistentes de la sociedad de la comarca talaverana.