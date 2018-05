El barrio de La Paz se pone en pie de guerra

Sábado, 5 mayo 2018

Cuenca | D. Guijarro

“Queremos vivir en paz”. De esta forma arrancaba el comunicado que ha leído Faustino Muñoz, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Paz, ante más de un centenar de personas que para lograrlo no han encontrado más alternativa que ponerse en pie de guerra y salir a la calle para reivindicar lo que desde hace un año se denuncia en las pancartas que cuelgan desde muchas de sus ventanas.

Están cansados del estado en el que se encuentra su barrio, calles, aceras, parques y escaleras en lo que consideran que son “veinte años de abandono” por parte de todas las administraciones. Según relataba a eldiadigital.es, las demandas de mejoras comenzaron hace años con la anterior corporación y han continuado con esta han continuado logrando los mismos resultados: promesas que nunca se cumplen.

Por ello no se fían de las últimas promesas que esta misma semana hacía el Ayuntamiento de Cuenca y aseguran que mantendrán sus actos reivindicativos y la actividad en las redes sociales hasta que no vean resultados. “Las propuestas y los proyectos no nos valen, queremos ver las máquinas recogiendo los escombros de nuestras aceras porque los proyectos terminan en un cajón”, explicaba Muñoz.

Tampoco terminaban de creerse los anuncios del Ayuntamiento los representantes de IU, único grupo con representación en el Ayuntamiento presente en la concentración, al recordar que el Consistorio tiene unas cuenta prorrogadas y no hay dinero para ello. “Todo esto son juegos artificiales para evitar que la gente proteste”, explicaba a eldiadigital.es Ana María Sánchez.

Recordaba la política de IU que su grupo han presentado decenas propuestas con las demandas de todos los barrios de Cuenca y aseguran que seguirán haciéndolo hasta que logren resultados, “hasta ahora no nos han hecho caso pero seguiremos”. Por ello esta mañana ha querido mostrar su apoyo a los vecinos y animarles a que reclamen lo que es justo.

Son muchas las medidas y mejoras que reclaman pero hay algunas que son urgentes porque afectan a la seguridad de los vecinos. Unas aceras levantadas y unas escaleras en estado de ruina son las causas de numerosas caídas que se han producido en el barrio. Pero además, también denuncian insalubridad en las zonas verdes, falta de limpieza, pintadas de mal gusto o bolardos rotos con los que los niños se pueden cortar. Una larga lista de demandas a la que esperan que encuentren respuesta.

El presidente de la Asociación de Vecinos se mostraba satisfecho por la respuesta en la concentración de esta mañana aunque no tenía reparos en reconocer que esperaban que se concentraran más personas. “Contamos con el respaldo de todos los vecinos, pero no hay que olvidar que la media de edad está cera de los 80 años y no hay ascensores en los bloques”, explicaba Muñoz sin apenas voz de gritar las reivindicaciones pero con fuerza para continuar la lucha.