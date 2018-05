RAÚL DEL POZO, PERIODISTA (Por Eduardo Martínez Rico)

Domingo, 6 mayo 2018

Es decir, es un periodista que ha leído los clásicos y que cuida la prosa, cuida el estilo. Pertenece a la estirpe de Umbral o de Manuel Vicent, “escritores de periódico”, pero más periodista que ellos dos.



Raúl se documenta, me atrevería a decir, como un periodista normal, pero luego escribe su artículo como lo hiciera un poeta. De hecho yo creo que los poetas son, o pueden ser, muy buenos columnistas.



Raúl está en permanente contacto con la actualidad, con periódicos y con Internet –twitter, blogs, etc.-, pero sobre todo con el contacto directo con los que hacen la actualidad, o con los que le pueden dar valiosas ideas o interpretaciones sobre la actualidad.



De este modo se reúne en maravillosas comidas con gente como Rafael Ramonet, Fernando Arrabal, Ramón Tamames, Jesús Quintero, César Alonso de los Ríos –que nos acaba de dejar-, y entre los jóvenes Jesús Úbeda, Jesús Nieto, Julio Valdeón, Álvaro Cortina o yo mismo.



Raúl piensa mediante chispazos y habla y escribe mediante relámpagos. Es muy buena gente, a mi modo de ver; como me dijo un jefe mío “si te puede echar una mano te la echa”. Se ha convertido no sólo en un gran periodista sino en maestro de periodistas, que le quieren y lo respetan como a un padre.



Tiene más de ochenta años, pero el trabajo de escribir y de investigar le mantiene joven. Siempre está dispuesto a escuchar algo que le aporte; sabe que no lo sabe todo, y esto es maravilloso, aparte de sabio.

A Raúl no le gusta que le elogien mucho. Espero que me perdone este artículo, en el que no he dicho ninguna mentira, nada falso; por lo menos he escrito lo que pienso.



Es de esos periodistas que dignifican la profesión y que algún día –si no se hace ya- se pondrán como ejemplo en las facultades o academias del oficio.



El periodismo ha cambiado mucho desde que él empezó, pero él se ha sabido adaptar. En ocasiones parece que este oficio va a morir, pero yo creo que se está transformando. Algo nuevo está naciendo, si no ha nacido ya.

Las nuevas tecnologías y la crisis han sido una dura revolución para el periodismo. Pero también, como decía el otro día del cine, pueden impulsar una nueva era.



Lo esencial nunca muere, es como una pequeña llama, a veces mínima, semejante a la luz de un mechero, que se van pasando unos a otros, de época en época.